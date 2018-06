Heiß auf Jung! Erstliga-Vereine jagen HSV-Talent

Geht dieses Talent von Bord? Der Hamburger SV spielt in der kommenden Saison nur noch zweitklassig, nicht die beste Ausgangslage, um die jungen, guten Spieler zu halten. Wie die Bild schreibt, haben einige Vereine aus der Bundesliga nun Interesse am 23-jährigen HSV-Profi Gideon Jung. Unter anderem sollen Mainz und Freiburg heiß auf den Defensivmann sein.

Jung kam 2014 für knapp 150000 Euro Ablöse aus Oberhausen in den Norden, seitdem entwickelte er sich stetig weiter. Intern soll es bei den Hamburgern aber die Marschroute geben, Jung nicht abzugeben. Und der HSV hat in Sachen Jung auch keinen Druck: Jung, der 2017 mit der deutschen U21-Nationalmannschaft die Europameisterschaft in Krakau (Polen) gewann, besitzt an der Elbe einen Vertrag bis 2022.