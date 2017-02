Heiß begehrt: Diese 18 Städte wollen die Fußball-EM 2024 austragen

NÜRNBERG: Stadion Nürnberg - Kapazität: 50 000 Plätze - WM 2006: Spielort - Die Frankenmetropole wird ihren Hut in den Ring werfen, wie der 2. Bürgermeister Christian Vogel ankündigte: "Ja, wir wollen Austragungsort werden." Die Spielstätte des 1. FC Nürnberg erfüllt von der Größe her die Voraussetzung und ist durch regelmäßige Länderspiele international erprobt. Der Club könnte künftig - wie von Fans erhofft - im Max-Morlock-Stadion spielen, denn eine Bank will als Sponsor einsteigen. © imago