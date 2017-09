Heißes Gerücht: Wechselt Timo Werner von RB Leipzig zu Real Madrid?

Timo Werner ist ein Phänomen: Mit 21 Jahren ist er DIE deutsche Angriffs-Hoffnung für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Selbst Nationalmannschafts-Kollege Mario Gomez zollte dem gebürtigen Stuttgarter nach dem 6:0 Deutschlands über Norwegen Tribut: Werner werde "die nächsten zehn Jahre den deutschen Sturm dominieren", sagte der Wolfsburger Kapitän. Doch wird Werner auch die nächsten zehn Jahre bei RB Leipzig spielen? Jetzt macht ein heißes Gerücht die Runde, dass Weltklub Real Madrid an dem deutschen Shooting-Star interessiert ist!

Die Meldung des spanischen TV-Senders La Sexta klingt vielversprechend: Die Bosse von Real Madrid sollen von Werners jüngsten Leistungen sehr angetan sein. Und dafür hätten sie auch allen Grund: In vier Pflichtspielen für die Leipziger erzielte Werner vier Treffer. Auch aus der Nationalmannschaft (acht Tore in sechs Spielen) ist der Youngster nicht mehr wegzudenken: Allein im WM-Quali-Spiel gegen Norwegen (6:0) steuerte Werner zwei Treffer bei - und spielte wohl schon für Madrid vor: Wie der TV-Sender berichtet, sollen Scouts der Königlichen den Gala-Auftritt des Stürmers in Stuttgart genau verfolgt haben.

Doch will Werner überhaupt wechseln? In Interviews bestätigte der Ex-Stuttgarter zuletzt, dass er sich in Leipzig sehr gut fühle. Allerdings: An eine Vertragsverlängerung denkt der 21-Jährige noch nicht, wie die Bild berichtet. Die Roten Bullen würden den noch bis 2020 gültigen Vertrag gerne jetzt schon vorzeitig verlängern. Werner hätte jedoch alle Annäherungen abgeblockt. Vielleicht, um eine Verlängerung für Leipzig noch teurer zu machen? Am Mittwoch spielt Werner erstmals in der Champions League und kann sich weiter auf der großen internationalen Bühne empfehlen.