Heldt bestätigt Gespräche: Daniel Stendel will Mike-Steven Bähre zum FC Barnsley lotsen

Was läuft da zwischem dem FC Barnsley und Mike-Steven Bähre? Der 96-Angreifer steht wohl vor einem Wechsel nach England. Manager Horst Heldt bestätigte bei der Pressekonferenz am Donnerstag das Gerücht, über das der SPORTBUZZER bereits berichtet hatte: Ex-96-Trainer Daniel Stendel will den 23-Jährigen in die 3. Liga zum FC Barnsley lotsen.