Heldt schießt gegen DFB-Boss: "Dass Grindel keine Ahnung von Fußball hat, ist bekannt"

96-Manager Heldt: "Mir muss keiner mehr das Regelwerk erklären"

„Ohne den Videoassistenten hätte Hannover 96 das Spiel in Mainz verloren“, meinte Grindel. Zudem rügte er Heldt, vor kurzem nicht an einem Workshop für Manager und Sportvorstände teilgenommen zu haben, in dem über Regelfragen diskutiert worden sei. „Dass er dann in einer unsachlichen Sprache das ganze System, das jetzt in ganz Europa eingeführt wird, in Grund und Boden verdammt, finde ich irritierend.“ Grindel weiter: „Das Prinzip ist doch, dass der Videoassistent kein Oberschiedsrichter ist. Ich würde zur Gelassenheit raten.“

Heldt sagte dazu: „Mir muss keiner mehr das Regelwerk erklären.“ Außerdem sei Grindel „viel zu weit weg, um das beurteilen“.