Heldt zum Platz-Gipfel bei Kind: Gibt es einen neuen Rasen für Hannover 96?

Pirmin Schwegler: "Die Trainingsbedingungen sind nicht optimal. Ich war schon sehr überrascht, als ich gemerkt habe, dass es in der Bundesliga noch Trainingsplätze ohne Flutlicht gibt. Angst, mich zu verletzen, habe ich nicht, wenn wir auf dem oberen Platz trainieren. Es ist definitiv aber ein besseres Gefühl, in der Arena zu trainieren, weil man da einen besseren Halt hat. Der Trainingsplatz ist alles andere als gut. Ich denke man kann sagen, das ist nicht so, wie man es sich in der Bundesliga wünscht." © Sielski