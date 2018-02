Heldts komplette Frust-Rede nach dem Spiel von Hannover 96: „Ist doch alles egal“

Das ist kein Vorwurf in irgendeine Richtung. Das ist allgemein so, dass wir alle gemeinsam profitieren können. Das tun wir aber nicht, weil wir uns selbst im Weg stehen und uns mit allen anderen Dingen beschäftigen. Das kotzt mich an, im wahrsten Sinne des Wortes. Vollkommen wurscht, ob einer verletzt, gesperrt oder sonst irgendwas ist. Ist doch alles egal. Wir fahren da hin, nach Frankfurt, und gucken, was wir da machen. Und dann fahren wir nach Hause und es interessiert keinen. Ist doch alles okay. Alles gut. Aber dann machen wir das so, bleiben in der ersten Liga, und alles ist gut.

"Auf dem Weg zum Aufstieg haben wir gesehen, was positive Emotionen auslösen können. Wir sind getragen worden in schwierigen Phasen." © Lobback

"Das Thema ist Sache der Vereinsführung in der Kommunikation mit den unterschiedlichen Fangruppierungen. Wir verhalten uns als Mannschaft auch weiter neutral. Vor 14 Tagen nach dem Heimsieg haben wir uns genauso verabschiedet wie jedes Mal. Wir können nur da beeinflussen, was wir uns auf dem Trainingsplatz erarbeiten. Mit Unterstützung besser. Wenn nicht, dann versuchen wir es halt alleine gegen alle." © Petrow (Archiv)

"Wir werden das mit der Mannschaft besprechen und werden auch die Meinungen hören. Die Jungs werden damit gut umgehen, die Enttäuschung ist natürlich groß, weil wir uns viel vorgenommen haben. Spieler und Trainer arbeiten natürlich lieber in einer positiven Atmosphäre. So etwas zieht schon runter." © Joachim Sielski

Fühlen Sie sich vor den Kopf gestoßen?

Es geht nicht darum, dass mir einer vor den Kopf stößt. Wir alle in Hannover müssen wissen, was wir wollen. Darum geht's. Das wissen wir nicht. Anscheinend ist es uninteressant, was auf dem Platz abgeht.

Klingt da Resignation aus Ihren Worten?

Sie waren doch da! Ich hab da gesessen. Wir beschäftigen uns nicht mit Fußball.

Wen meinen Sie konkret mit wir?

Wir alle. Alle!

Nicht die Ultras?

Das ist kein Vorwurf in eine Richtung. Wir müssen uns über das unterhalten, was wichtig ist. Das tun wir nicht. Wenn das so gewollt ist, dass alles andere wichtig ist, dann machen wir eben so weiter. Dann halten wir die Liga und gucken, wie es weitergeht. Sie haben es doch gesehen. Die Fans singen gegeneinander, die Mannschaft ist total verunsichert, so hat sie zumindest gewirkt.