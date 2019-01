"Hello 96-Fans, Jonathas is back" – aber Breitenreiter bricht nicht in Euphorie aus

Als wäre er nach Hause gekommen. „Hello 96-Fans, Jonathas is back!“ sagte Jonathas Cristian de Jesus, so sein voller Name, gestern am Hannover Airport in die Kamera. Daumen hoch, Jonathas ist zurück! Um 14.30 Uhr landete die Lufthansa-Maschine nach der Odyssee über Nacht von Brasilien über Lissabon, Frankfurt und Hannover.

Er rollte seine Riesenkoffer Richtung Ausgang, schaute sich um: Kameras, Blitzlichter, alte Freunde. Der Brasilianer umarmte den 96-Teammanager Fabio Morena und seine Berater, Flughafen-Besucher machten Fotos. Es herrschte eine Atmosphäre wie bei der Rückkehr eines Heilsbringers. Jonathas soll 96 retten. Diese Nachricht wäre vor ein paar Tagen kaum zu glauben gewesen.