"Wer Weydandt nicht mag, hat den Fußball nie geliebt": Fan-Zitate zum 96-Shootingstar

Eigentlich war Hendrik Weydandt bei Hannover 96 für die zweite Mannschaft vorgesehen: Vom Regionalliga-Team des 1. FC Germania Egestorf/Langreder gekommen, sollte der frühere Kresliga-Kicker des TSV Groß Munzel auch bei den "Roten" in der Regionalliga spielen.

Doch dann überzeugte er in der Vorbereitung. Plötzlich stand er sowohl im DFB-Pokalspiel beim Karlsruher SC und auch beim Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen im Profikader. Und nicht nur das: In beiden Spielen traf der 23 Jahre alte Stürmer. Im Weserstadion brachte er 96 nur Sekunden nach seiner Einwechslung in Führung – ein modernes Fußballmärchen!

Das sehen natürlich auch viele Fans so: