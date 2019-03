Weydandt gegen Gomez: Das ungleiche Stürmerduell zwischen 96 und Stuttgart

Wenn die schlechteste Defensive der Bundesliga auf die zweitschlechteste trifft – dann sollten doch Tore garantiert sein. Satte 51 Treffer hat Stuttgart kassiert, 96 schon 50 Treffer. Allerdings – und das ist der Haken an der Torprognose: Die Stürmer gleichen vorne nicht ansatzweise aus, was hinten verbockt wird. Nur Nürnberg (18) hat weniger Tore erzielt als Stuttgart (19) und Hannover (20).

Stuttgart hat Gomez - 96 Weydandt

Für Stuttgart soll es Mario Gomez richten, ein hoch dekorierter und bezahlter langjähriger Nationalspieler – und bei 96 muss es mit Hendrik Weydandt ein ehemaliger Kreis- und Regionalligaspieler richten. Als Gomez im vergangenen Jahr für Deutschland bei der WM in Russland spielte, machte sich Weydandt gerade auf den Weg aus Egestorf/Langreder zu 96.

Gomez: "Das Glück ist zurzeit nicht auf meiner Seite"

Mit fünf Treffern ist Gomez zwar aktuell bester VfB-Schütze, aber er hat schon bessere Zeiten erlebt. „Das Glück ist zurzeit nicht auf meiner Seite“, sagt Gomez. Sein letztes Tor erzielte er am 15. Dezember gegen Hertha. Beim 1:1 in Bremen zuletzt vergab er zwei gute Torchancen. „Mario fehlen Leichtigkeit und das Selbstverständnis, das er jahrelang gehabt hat. Aber mit der Qualität, die er hat, wird er auch wieder Tore machen“, sagt sein Trainer Markus Weinzierl. Womöglich schon am Sonntag, schließlich ist 96 ein Lieblingsgegner für Gomez – in seinen letzten neun Einsätzen gegen Hannover hat er acht Tore erzielt.