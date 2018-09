Über die U21 zurück ins DFB-Team? Benjamin Henrichs: "Löw schrieb mir eine SMS"

Das Ziel ist klar: Er will unbedingt zurück in die deutsche Nationalmannschaft. 14 Jahre lang spielte Benjamin Henrichs für Bayer Leverkusen, bis er schließlich in diesem Sommer für satte 20 Millionen Euro zum AS Monaco wechselte. 2017 gewann der 21-Jährige mit dem DFB-Team noch den Confed Cup, doch weil der Außenverteidiger in der abgelaufenen Saison nicht mehr zum Stammpersonal in seinem Verein zählte, suchte er eine neue Herausforderung.

Über die Champions League und die Juniorenauswahl möchte er nun vor allem Bundestrainer Joachim Löw wieder auf sich aufmerksam machen. Am heutigen Freitag trifft er mit der U21 auf Mexiko, am Dienstag geht es dann gegen Irland in der EM-Quali.