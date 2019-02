Herausgabe der Mitgliederlisten an Opposition: Hannover 96 zieht vors Landgericht

Der Streit um die Herausgabe um Mitgliederlisten bei Hannover 96 an die vereinsinterne Opposition geht in die nächste Runde. Hannover 96 hat Beschwerde eingelegt, die beim Landgericht verhadndelt wird.

Worum geht es? Das Amtsgericht Hannover hatte vor rund zwei Wochen den Verein Hannover 96 dazu verpflichtet, drei Vereinsmitgliedern, die die Initiatoren des Antrags auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung sind, eine vollständige Liste seiner Mitglieder herauszugeben. Das Gericht befürwortete die Chancengleichheit zwischen der Vereinsführung und der von den Klägern repräsentierten Opposition, teilte deren Anwalt Jürgen Scholz mit. 96 informiert seine Mitglieder durch Newsletter, auch die Opposition soll den Zugang bekommen. Die Mitgliederliste soll dabei nur Scholz bekommen, die drei Kläger behaupten, keine Einsicht nehmen zu wollen. Informationen an die Mitglieder sollen ebenfalls lediglich über Anwalt Scholz erfolgen.

50+1-Streit, Fanproteste und drohende DFL-Strafe: Die Hintergründe in der Chronologie

Nachdem Hannover 96 gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt hatte, bestätigte das Amtsgericht in der vergangenen Woche durch Urteil die Herausgabe der Mitgliederliste. Der Verein sei somit verpflichtet, "zwecks Mitwirkung an der Willensbildung im Verein, die Mitgliederliste auszuhändigen", hieß es in einer Mitteilung der Interessengemeinschaft "Pro Verein 1896".