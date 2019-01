Hertha BSC gegen FC Schalke 04 im TV und Livestream schauen

Was Hertha BSC in dieser Saison im Stande ist, zu leisten, zeigte die Mannschaft von Trainer Pal Dardai (42) im Hinspiel, als sie die Veltins Arena mit 2:0 stürmte. Ondrej Duda gelangen dabei beide Tore. Aber: Die Hertha muss rein von der Statistik her gewarnt sein. Zuletzt gewann die alte Dame beide Saisonspiele gegen die Schalker in der Saison 2004/2005. Das ist, mit Verlaub, eine halbe Ewigkeit her.

Pal Dardai ließ sich vor dem Spiel in jedem Fall nicht in die Karten schauen. ,,Wir wollen und müssen öffentlich keine Mutmaßungen über die Aufstellung abgeben und dem Gegner die Aufgabe erleichtern", sagte der Ungar, ,,wir haben in Nürnberg hoch verteidigt und wenig zugelassen, haben unsere Ideen für das Spiel." Domenico Tedesco sieht nach dem Befreiungsschlag gegen Wolfsburg einen klaren Aufwärtstrend seines Teams, das auch vor der Winterpause das letzte Spiel in Stuttgart (3:1) gewinnen konnte: ,,Wir wollen mit Beginn der Rückrunde besser punkten als in der Hinserie, damit haben wir gegen Wolfsburg begonnen und das wollen wir in Berlin fortsetzen. Wir haben eine neue Dynamik und neues Selbstvertrauen." Nicht mit dabei sein wird Weston McKennie. Der US-Amerikaner sah gegen die Wölfe die 5. Gelbe Karte und ist gesperrt. Die Fans im Olympiastadion erwarten Minus-Temperaturen und ein Gegner aus Schalke, der nach Bayern München am häufigsten in Berlin gewinnen konnte - schon elf Mal jubelte S04 in einem Auswärtsspiel bei der Hertha.