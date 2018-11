96-Meinung: „Normalerweise kann nicht viel passieren" - Arroganzanfall als Druckventil

Das geht an die 96-Ehre

Warum auch immer Dardai verbal so übertourte, als Motivationshilfe für die 96er, die nach dem Heimerfolg gegen Wolfsburg endlich wieder die Vorzüge eines Heimsieges verkosten durften, taugt dieser Satz auf DIN A1 an der Kabinenwand allemal. Dass mindestens die halbe Liga 96 den Klassenerhalt nicht zwingend zutraut, daran hat man sich in Hannover erst recht nach der Mager-Bilanz von bislang neun Pünktchen gewöhnt. Aber vor dem Anpfiff schon so verhohnepiepelt zu werden, das geht an die Ehre.