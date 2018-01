Hertha BSC gegen Borussia Dortmund live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Der Rückrundenauftakt in der Bundesliga brachte beiden Klubs nicht den erhofften Schub. Vor der Partie Hertha BSC gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) herrscht sowohl bei der Hertha als auch beim BVB Ernüchterung nach dem Start ins Jahr 2018. Die Berliner verloren durch ein Eigentor von Niklas Stark mit 0:1 beim VfB Stuttgart. Dortmund quälte seine Fans beim 0:0 am Sonntagabend gegen den VfL Wolfsburg. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger (51) konnte selbst 18 Torschüsse nicht in einen Treffer ummünzen. „Wir haben gefühlt fünf, sechs richtig gute Torchancen gegen Wolfsburg liegen gelassen. Die Chancenverwertung muss natürlich besser werden“, sagte Peter Stöger am Donnerstag in der Vorab-Pressekonferenz zum Spiel.

Pierre-Emerick Aubameyang steht doch nicht im BVB-Kader. ©

Wichtigste Personalie beim BVB bleibt Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (28). Der Gabuner war von Coach Stöger aus dem Kader für das Wolfsburg-Spiel gestrichen worden, weil er nicht an der Teamsitzung teilgenommen hatte. Der Stürmer wird auch nicht mit nach Berlin reisen, wie am Donnerstag bekannt wurde. „Aubameyang trainiert in Dortmund. Wir haben zurzeit den Eindruck, dass er im Kopf mit anderen Dingen beschäftigt und deshalb nicht voll fokussiert ist. Folgerichtig stellt sich die Frage, ob er uns in Berlin helfen kann“, begründete Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc diese personelle Maßnahme. Im Raum steht ein Wechsel des 13-maligen Torschützen in dieser Saison zum FC Arsenal.

Die FIFA-18-Werte der Hertha-Profis Weiser und Co.: Im Kader von Hertha BSC steckt viel Potenzial - der Überblick. © imago Pal Dardai (18) - Gesamtbewertung: 56/Potenzial: 75 © imago Julius Kade (18) - Gesamtbewertung: 60/Potenzial: 77 © imago Jonathan Klinsmann (20) - Gesamtbewertung: 61/Potenzial: 76 © Jan Kuppert Florian Baak (18) - Gesamtbewertung: 62/Potenzial: 73 © imago Arne Maier (19) - Gesamtbewertung: 63/Potenzial: 81 © imago Sinan Kurt (20) - Gesamtbewertung: 63/Potenzial: 77 © imago Jordan Torunarigha (19) - Gesamtbewertung: 65/Potenzial: 80 © imago Maximilian Mittelstädt (20) - Gesamtbewertung: 67/Potenzial: 79 © imago Valentino Lazaro (21) - Gesamtbewertung: 71/Potenzial: 80 © imago Davie Selke (22) - Gesamtbewertung: 72/Potenzial: 82 © imago Mathew Leckie (26) - Gesamtbewertung: 72/Potenzial: 73 © imago Alexander Esswein (27) - Gesamtbewertung: 73/Potenzial: 73 © imago Karim Rekik (22) - Gesamtbewertung: 73/Potenzial: 79 © imago Ondrej Duda (22) - Gesamtbewertung: 73/Potenzial: 81 © imago Julian Schieber (28) - Gesamtbewertung: 74/Potenzial: 74 © imago Genki Haraguchi (26) - Gesamtbewertung: 75/Potenzial: 76 © imago Valentin Stocker (28) - Gesamtbewertung: 76/Potenzial: 76 © imago Thomas Kraft (28) - Gesamtbewertung: 76/Potenzial: 76 © imago Peter Pekarik (30) - Gesamtbewertung: 76/Potenzial: 76 © imago Fabian Lustenberger (29) - Gesamtbewertung: 76/Potenzial: 76 © imago Niklas Stark (22) - Gesamtbewertung: 78/Potenzial: 85 © imago Per Ciljan Skjelbred (30) - Gesamtbewertung: 78/Potenzial: 78 © imago Marvin Plattenhardt (25) - Gesamtbewertung: 78/Potenzial: 80 © imago Sebastian Langkamp (29) - Gesamtbewertung: 78/Potenzial: 78 © imago Mitchell Weiser (23) - Gesamtbewertung: 78/Potenzial: 85 © dpa Vladimir Darida (26) - Gesamtbewertung: 79/Potenzial: 80 © imago Salomon Kalou (31) - Gesamtbewertung: 80/Potenzial: 80 © imago Vedad Ibisevic (32) - Gesamtbewertung: 80/Potenzial: 80 © imago Rune Jarstein (32) - Gesamtbewertung: 82/Potenzial: 82 © dpa

Die Berliner gehen, wie Coach Pal Dardai (41) es am Donnerstag formulierte, „vorbereitet und angstfrei“ in die Partie gegen den Tabellenvierten. „Wir werden nicht nur warten und reagieren. Wir wollen auch guten Ballbesitz haben.“, so Pal Dardai. Dazu passt es, dass im Training Ondrej Duda in der vermeintlichen Startelf aufgelaufen ist. „Vielleicht ist das jetzt der Moment, wo man ihn reinschmeißen kann“, sagte der Hertha Trainer über den Slowaken. „Wir nehmen den Kampf gerne an“, sagte Dardai weiterhin vor der Partie im Olympiastadion, zu der die teilweise bis zu 50 Prozent rabattierten Tickets im Internet immer noch nicht verkauft sind. Hertha gegen den BVB – das ist seit der Bundesliga-Rückkehr der Berliner (1997, erster Spieltag) eigentlich ein Kassenschlager. Aber: Seit acht Pflichtspielen sind die Borussen gegen Hertha unbesiegt, im letzten Jahr und 2016 schalteten sie den Hauptstadtklub auf dem Weg zu einem möglichen Finale in der eigenen Arena auch im DFB-Pokal aus. Insgesamt gewannen die Herthaner nur 16 von 61 Bundesliga-Duellen, Dortmund siegte 27-mal, auch im Hinspiel (2:0).

Ex-Sky-Reporter Rolf Fuhrmann hat für uns die schönsten Stadien der Bundesliga gekürt. © imago/Montage

Wie sehe ich das Spiel Hertha BSC gegen Borussia Dortmund live im TV?

Das Heimspiel von Hertha BSC gegen Borussia Dortmund wird live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus dem Berliner Olympiastadion. Kommentator ist Marco Hagemann.

Wird Hertha BSC gegen Borussia Dortmund live im Free-TV übertragen?

Nein! Die „Festtage“ für Free-TV-Zuschauer mit zwei Live-Übertragungen zum Jahreswechsel im ZDF und den Spielen Borussia Mönchengladbach gegen HSV (3:1) sowie Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München (1:3) am vergangenen Freitag sind vorbei. Eurosport hält die Exklusivrechte für die weiteren Freitagsspiele. Eine Zusammenfassung des Spiels Hertha BSC gegen Borussia Dortmund ist im Nachtmagazin der ARD um 1 Uhr zu sehen und am Samstag ab 18.30 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau. Sky-Abonnenten können das Spiel ab 22.15 Uhr in einer längeren Zusammenfassung sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die 17 Millionen Kunden des Prime-Services von Amazon, die gegen eine Jahresgebühr von 69 Euro schneller beliefert werden, bekommen die Eurosport-Spiele für monatlich 4,99 Euro angeboten. Die Amazon-App läuft im Gegensatz zu der von Eurosport auf fast allen internetfähigen TV-Geräten.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Hertha BSC gegen Borussia Dortmund bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Hertha BSC gegen Borussia Dortmund an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

KOMMENTIEREN