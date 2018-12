Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Eintracht Frankfurt ist zurück in Berlin! Im DFB-Pokalfinale gelang der Eintracht am 19. Mai beim 3:1 gegen den FC Bayern der erste Titelgewinn seit 30 Jahren. Die Partie Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) kann für die Überraschungsmannschaft aus Hessen ein Wendepunkt sein.

Nach elf Spielen ohne Niederlage kassierten die Adler am letzten Sonntag eine bittere 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Nun reist man nach Berlin, wo es – sieht man einmal vom letzten Pokalfinale ab – in der Regel nicht viel für die SGE zu erben gibt. Hertha feierte schon 20 Heimsiege gegen die Eintracht. Mehr Siege vor heimischem Publikum schaffte die „alte Dame“ nur gegen Hamburg (23).