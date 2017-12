Hertha BSC gegen Hannover 96 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Den Anfang macht Manuel Schmiedebach. Der gebürtige Berliner durchlief die Jugendabteilung der Hertha. Bei den Profis debütierte der Sechser jedoch nicht in Berlin. Das gelang ihm erst in Hannover. Nach 46 Spielen in der Regionalliga Nord für die Roten, schaffte es "Schmiede" zu den Profis. In der Zweitliga-Saison 2016/17 führte er das Team als Kapitän aufs Feld. Seit 2009 ist er Profi bei 96 und machte weit mehr als 200 Spiele. © imago/Fishing

Auf die Dienste von Timo Ochs konnte Hannover 96 in der Jugend und der Regionalliga zählen. Aber für die Bundesliga reichte es nicht bei den Niedersachsen. Im Jahr 2004 wechselte der damals 23-Jährige zum VfL Osnabrück. Nach weiteren drei Stationen landete er in Berlin - und zog ein halbes Jahr später weiter. In zwei Bundesligaspielen für die Hertha kassierte er sechs Tore. Es waren seinen einzigen Auftritte in der Beletage. © imago/Rust

Der Tunesier aus Berlin: Sofian Chahed machte 113 Spiele für seine Geburtsstadt in der Fußball-Bundesliga. Ab der U17 schnürte der Rechtsverteidiger seine Schuhe für Hertha BSC. Für zwei Millionen Euro Ablöse ging es 2009 zu Hannover 96. Dort kickte er vier Jahre. Es waren die einzigen beiden Bundesliga-Klubs in der Karriere des Abwehrspielers. © imago/Contrast

Gregor Grillemeier: Über den MSV Duisburg, Rot-Weiß Essen und Arminia Bielefeld fand der Stürmer seinen Weg zu Hertha BSC Berlin. Nach 20 Bunden in 63 Spielen wechselte er aus der Hauptstadt nach Niedersachsen - und knipste 29 Tore in 72 Spielen. Das war in den Jahren 1984 bis 1986. © imago/Rust

Für Peter Kronsbein war es sowohl bei Hertha BSC als auch bei Hannover 96 ein jeweils kurzes Intermezzo. Für die Roten machte er zwei Partien, für die "Alte Dame" nur eine - die ging 77 Minuten. © imago/kicker/Metelmann

Für den Griechen Kostantinos Konstantinidis, der in Schorndorf geboren ist, waren 96 und Hertha zwei von drei Stationen in Deutschland. Von Panathinaikos wechselte er 1999 nach Berlin, wurde zunächst zu den Bolton Wanderers ausgeliehen und startete dann durch. Nach 68 Spielen im Dress der "Alten Dame" wechselte er 2002 zu Hannover 96. 44 Spiele verteidigte er das Tor der Roten. Heute ist er als Scout tätig. © imago/Rust

Der 1,91 Meter lange Gerhard Tremmel hütete 23 Spiele lang das Tor für Hannover 96. Nur sieben Mal stand er im Profi-Aufgebot der Hertha zwischen den Pfosten. Seine erfolgreichste Zeit hatte Tremmel bei Energie Cottbus - als die noch in der Bundesliga spielten. © imago/Rust

Michél Mazingu-Dinzey: In der Saison 2000/01 wirbelte der in Berlin geborene Kongolese 14 Zweitliga-Spiele für Hannover 96 auf der linken Seite. Zuvor spielte er von 1996 bis 1998 für die Herthaner. Mit dem Hauptstadt-Klub schaffte er den Aufstieg in die 1. Bundesliga und steuerte fünf Treffer dazu bei. Danach bestritt er 29 Bundesliga-Partien, Berlin schloss die Saison auf Platz elf ab. Zehn Vereine tauchen in seiner Vita auf - unter anderem Eintracht Braunschweig. © imago/Alfred Harder

Theo Gries war ein Dauerbrenner bei Hertha BSC Berlin. 185 Mal lief er in der 2. und 1. Bundesliga für den Berliner Sportclub auf. Nach fünfeinhalb Jahren setzte Hannover 96 auf seine Dienste in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. In 20 Spielen jubelte er acht Mal im Dress der Niedersachsen. © imago/Rust

Europameister Fredi Bobic kam mit einem Empfehlungsschreiben von 86 Bundesligatoren zu Hannover, die er für Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart knipste. Nach einem Kurzaufenthalt in der Premier League angelte sich 96 den deutschen Nationalspieler im Jahr 2003. Es sollte sich auszahlen: 14 Tore machte der gebürtige Kroate in 27 Spielen. Danach ging's nach Berlin. 54 Spiele machte Bobic für die "Alte Dame", achte Tore gelangen ihm, sieben legte er auf. Es sollten seine letzten Bundesliga-Jahre werden. Nach einem Jahr in der Heimat bei HNK Rijeka hing Bobic seine Fußballschuhe 2006 an den Nagel. © dpa