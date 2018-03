Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: Die Bundesliga-Premiere am Samstagabend – So könnt Ihr das Spiel sehen!

Osterwochenende in der Fußball-Bundesliga! Mit der Partie Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg am Samstag (20.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) erlebt die Liga eine weitere Premiere in dieser Saison. Erstmals wird ein Spiel um 20.30 Uhr angepfiffen. Grund für die späte Anstoßzeit am Samstagabend sind die Osterfeiertage. Am Karfreitag finden in Deutschland keine Sportveranstaltungen statt.

Ging es Euch auch so? Viele Fans suchten in den letzten Tagen in ihrer Programm-Zeitschrift vergeblich nach dem Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga respektive einer eventuellen Vorverlegung auf Gründonnerstag. Fehlanzeige! Die Bundesliga hat erst am Ostersamstag wieder volles Programm. Und das mit drei verschiedenen Anstoßzeiten. Fünf Spiele, u. a. Hannover 96 gegen RB Leipzig, werden um 15.30 Uhr angepfiffen. Ab 18.30 Uhr gibt es dann den „deutschen Klassiker“ FC Bayern gegen Borussia Dortmund, ehe Hertha BSC und der VfL Wolfsburg ab 20.30 Uhr gegeneinander spielen.

Olympiastadion Berlin © Christian Charisius/dpa

Die Wölfe sind in der auch als „ICE-Derby“ etikettierten Partie seit vier Spielen sieglos gegen die Berliner. Im Hinspiel in Wolfsburg trennten sich beide Mannschaften mit einem spektakulären 3:3, Hertha-Stürmer Vedad Ibisevic traf bereits nach 20 Sekunden. Zudem gelang Neuzugang Davie Selke sein erster von bislang fünf Saisontreffern. Die Herthaner, die auf den gesperrten Nationalspieler Marvin Plattenhardt – am Dienstag noch in Berlin im Einsatz gegen Brasilien – verzichten müssen, holten aus den vergangenen drei Heimspielen gegen Wolfsburg sieben Punkte. Von 18 Spielen gegen den VfL gewannen sie zehn, bei nur drei Wolfsburger Siegen.

In Bildern: Hertha BSC gewinnt mit 2:1 beim Hamburger SV. Der Mannschaftsbus des Hamburger SV fährt auf die Auffahrt des Stadions und wird von den Fans begrüßt. © dpa Eine Anzeigetafel im Stadion zeigt den Zeitraum an, den der HSV in der ersten Fußball-Bundesliga spielt. © dpa Berlins Trainer Pal Dardai. © dpa Hamburgs Trainer Christian Titz. © dpa Hamburgs Matti Steinmann (l)., Rick van Drongelen und Berlins Vedad Ibisevic (M.) im Zweikampf. © dpa Hamburgs Jann-Fiete Arp (r.) und Berlins Karim Rekik im Zweikampf. © dpa Douglas Santos trifft zum 1:0. © dpa Hamburgs Douglas Santos jubelt nach seinem Treffer zum 1:0. © dpa Hamburgs Douglas Santos (r.) jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 mit Aaron Hunt. © dpa Hamburgs Douglas Santos jubelt nach seinem Treffer zum 1:0. © dpa Hamburgs Trainer Christian Titz gestikuliert an der Seitenlinie. © dpa Hertha-Trainer Pal Dardai. © dpa Berlins Valentino Lazaro (verdeckt) jubelt nach seinem Treffer zum 1:1 mit seinen Mannschaftskollegen. © dpa Hamburgs Trainer Christian Titz . © dpa Salomon Kalou (r.) trifft zum 2:1 für Hertha BSC. © dpa Salomon Kalou (verdeckt) jubelt nach seinem Treffer. © dpa Hamburgs Trainer Christian Titz nach einer vergebenen Möglichkeit seiner Mannschaft. © dpa

Der VfL Wolfsburg wartet unter seinem neuen Coach Bruno Labbadia (52) noch immer auf den ersten Sieg. Die Bilanz des ehemaligen HSV-Retters in Niedersachsen ist ernüchternd: Nur ein Punkt aus vier Spielen, dabei drei Niederlagen in Folge. Dass die Wölfe dennoch über dem Strich stehen, ist auch der Formschwäche der Abstiegskonkurrenten Hamburger SV und 1. FSV Mainz 05 zu verdanken. „Ich schaue nicht so sehr auf andere Mannschaften“, erklärte Labbadia in der Pressekonferenz vor dem Spiel, „weil wir es immer noch in der eigenen Hand haben. Aber man sollte nie den Fehler machen, die anderen Mannschaften abzuschreiben.“

Irres Hinspiel: Anfang November trennten sich der VfL und Hertha 3:3. © imago/Joachim Sielski

Wolfsburg hat es in der Tat in der eigenen Hand – und kann im Abstiegskampf vorlegen. Hamburg erwartet in Stuttgart eine schwere Auswärtsaufgabe, Mainz 05 muss erst am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach ran. Allerdings: Die Wölfe erzielten in der Rückrunde nur sieben Treffer. Der vom VfL nach Stuttgart zurückgekehrte Mario Gomez (32) netzte im gleichen Zeitraum sechs Mal ein.

Bilder vom Spiel VfL Wolfsburg gegen Schalke 94 (27. Spieltag) Richedly Bazoer geht Leon Goretzka von hinten an. Der kriegt den Freistoß. © dpa Bastian Oczipka (rechts) auf Verfolgungsjagd. Sein Ziel: der Ball, sein Gegner: Daniel Didavi. © dpa Daniel Didavi gegen Nabil Bentaleb: Augen zu und zum Ball. © dpa Daniel Caligiuri behauptet den Ball vor Richedly Bazoer. © dpa Nany Dimata im Zweikampf mit Naldo, der den Ball vor ihm wegspitzeln kann. © dpa Jeffrey Bruma kommt vor Guido Burgstaller an den Ball. © dpa Koen Casteels packt sicher zu. © dpa Amine Harit zieht nach innen und schlenzt den Ball aufs Tor. Jeffrey Bruma kommt zu spät. © dpa Es wird ernst: In seinem zweiten Heimspiel als VfL-Trainer macht Bruno Labbadia vor Anpfiff einen nachdenklichen Eindruck. © dpa Vor dem Spiel hat Schalke-Verteidiger und Ex-Wolfsburger Naldo gut lachen. © dpa Breel Embolo scheitert an Koen Casteels, der klasse reagierte. Der Schweizer schreit sich den Frust von der Seele. © dpa Die 86. Minute läuft und Breel Embolo lässt Daniel Didavi aussteigen. Ein scharfer Pass in den Fünfmeterraum und Robin Knoche "klärt" unglücklich ins eigene Tor. Das Ergebnis bleibt. © The Associated Press

​Wie sehe ich das Spiel Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg live im TV?

Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg wird am Ostersamstag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr aus dem Berliner Olympiastadion. Studiogast: Hertha-Coach Pal Dardai. Kommentator ist Marco Hagemann, die Interviews am Spielfeldrand führt David Marcour.

Wird Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg live im Free-TV übertragen?

Nein. Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Bundesliga-Spiels Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg ist im Free-TV ab 23.15 Uhr im ZDF-Sportstudio zu sehen. Sky-Abonnenten können das Spiel ab 22.15 Uhr in längeren Ausschnitten sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Hertha BSC gegen VfL Wolfsburg an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

