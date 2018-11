Hertha BSC gegen RB Leipzig live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Die letzte Auflage der Partie Hertha BSC gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) dürften die Fans von RBL wohl noch lange in Erinnerung behalten. Schafften die Roten Bullen 2017 am 32. Spieltag durch ein 4:1 in Berlin den direkten Einzug in die Champions-League-Gruppenphase, so gelang ihnen am 34. Spieltag der vergangenen Saison ein 6:2, nie schoss RBL mehr Tore in einem Bundesliga-Spiel.