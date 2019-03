Im Interview vor dem Spiel am Sonnabend (15.30 Uhr/Olympiastadion) gegen den FSV Mainz 05 spricht Niklas Stark über die Selbstinszenierung in den sozialen Medien, Weißwurstessen mit Salomon Kalou und die Rote Karte für Karim Rekik beim Bayern-Spiel.

Das ist nicht so meins. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, kannte das nicht. Das Private soll auch privat bleiben, das ist mein Heiligtum. Es muss nicht in die Welt rausgetragen werden, was ich zu Abend esse. Aber ich schaue gerne bei Instagram, was andere so treiben. Das reicht mir (lacht).