Hertha BSC gegen Werder Bremen live im TV und Online-Stream schauen

Nein, mit Werder kommt kein Lieblingsgegner ins Olympiastadion! Vor der Partie Hertha BSC gegen Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) spricht die Statistik klar gegen die Berliner. Die Hälfte aller 71 Duelle gingen an die Hanseaten. Den letzten Sieg für die Hertha vor heimischer Kulisse gab es im Dezember 2013 (3:2). Nur gegen Bremen ist der Hauptstadtklub seit zehn Spielen ohne Sieg. Auch das Hinspiel entschied Werder mit 3:1 am fünften Spieltag für sich.

Allerdings: Mit Ondrej Duda (24) hat Hertha BSC den Mann der Stunde in seinen Reihen. Nur sechs Spieler erzielten in Herthas langer Bundesliga-Geschichte nach 21 Spieltagen mehr Tore als der Slowake: der immer noch für die alte Dame spielende Salomon Kalou 2015/2016, Adrian Ramos (2013/2014) in seiner letzten Saison vor dem Wechsel zum BVB, der heutige Hertha-Manager Michael Preetz (1998/99 und 2000/2001), Karl-Heinz Granitzka im Jahr 1977/78 sowie Erich ,Ete" Beer und Erwin Kostedde im Jahr 1975/76.

,,Ich habe eine verrückte Idee für dieses Spiel", sagt Hertha-Coach Pal Dardai (42), ,,aber die Mannschaft muss davon genauso überzeugt sein wie ich." Bremens Trainer Florian Kohfeldt geht nach dem Pokal-Coup in Dortmund und dem 4:0 gegen den FC Augsburg mit einem Appell an sein Team in dieses Spiel: ,,Es gibt keine Zufriedenheit bei uns, wir müssen jetzt liefern." Werder gewann bereits 10-mal in Berlin. Nuri Sahin und Milos Veljkovic droht bei Verwarnung eine Sperre für die nächste Partie gegen den VfB Stuttgart. Ondrej Duda und Vedad Ibisevic könnte es auf Berliner Seite erwischen. Sie wären dann ausgerechnet beim FC Bayern München gesperrt.

Wie sehe ich das Spiel Hertha BSC gegen Werder Bremen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Hertha BSC gegen Werder Bremen am Samstag ab 17.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1. Reporter in Berlin ist Martin Groß.

Wird die Partie Hertha BSC gegen Werder Bremen live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Hertha BSC gegen Werder Bremen ist ab 23 Uhr inklusive Interviews im Aktuellen Sport-Studio des ZDF zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?