Hertha gegen Wolfsburg: Pyro-Ärger im Olympiastadion

Hört das denn nie auf? Beim Samstag-Abendspiel der Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg haben Gästefans aus Wolfsburg Pyro im Block gezündet. Das Stadion hüllte sich daraufhin in Rauch. Durch den Wind zog die Rauchwolke durch die Arena in Berlin, behinderte Spieler und Schiedsrichter kurzzeitig in der Sicht. Doch das Spiel wurde fortgeführt. Auf Twitter machten sich Fußballfans über die Wolfsburger Zündeleien lustig. "Abgastest bei VW", schrieb einer. "Ein Hauch Abstiegskampf" ein anderer.

Fakt ist: Das abfackeln von Pyrotechnik dürfte den VfL Wolfsburg nun ordentlich Geld kosten. Dem Verein droht eine Strafe.