8 Millionen Euro für Zulj?

Zulj war neben Stürmer Deni Alar (20 Saisontore) bei Sturm Graz der entscheidende Spieler für die starke Saison des Vizemeisters. Die dreifache Meister qualifizierte sich durch den zweiten Rang in der Liga nicht nur für den europäischen Wettbewerb, sondern gewann im Duell mit Topklub RB Salzburg auch den österreichischen Pokal.

Zulj selbst liebäugelt ebenfalls mit dem Sprung ins Ausland. „Wenn ich so weiterspiele, dann, glaube ich, steht nichts mehr im Wege. Aber man braucht im Fußball auch Glück für einen Transfer. Es kommt nicht einfach so daher. Deshalb hoffe ich, dass irgendwer anklopft, wir uns zusammensetzen können und dass es für Sturm und mich richtig gut passen könnte“, zitiert die Bild den 25-jährigen Österreicher. Gut möglich, dass der Nationalspieler künftig in der Bundesliga kicken wird.