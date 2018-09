Hertha-Trainer Pál Dardai: Änderungen in der Bundesliga? "Ich würde das Tor vergrößern"

Herr Dardai, stellen Sie sich einmal vor, Sie dürften eine Sache aus der Bundesliga streichen. Eine Regel, ein Verhaltensmuster, egal was. Wofür würden Sie sich entscheiden?

Weil wir wieder häufiger Ergebnisse wie früher in der Bundesliga hätten – ein schönes 4:4 oder ein 5:3. Es sollten mehr Tore fallen, für die Zuschauer. Früher waren die Torhüter kleiner, häufig waren sie so groß wie ich. Das ist heute anders, doch das Tor wird nicht angepasst.

Ich habe es mitbekommen, wenn auch nicht in der Bundesliga, sondern in Ungarn. Schon mit sechs Jahren habe ich bei meinem Vater in Pécs in der Trainerkabine gehockt und in der Halbzeit auf dem Rasen vor 16 000 Zuschauern mit dem Ball gespielt. Das war eine andere Welt. Nun gibt es noch mehr Medien, mehr Zuschauer und größere Stadien.

Würden Sie gerne mal in der Zeit reisen, um zu schauen, wie Trainer vor 40 Jahren arbeiteten?

Was ich an meinem Vater vermisse? "Die ehrliche Kritik"

Im vergangenen Jahr verstarb Ihr Vater. Er war eine ihrer engsten Bezugspersonen. Was vermissen Sie am meisten an Pál Senior, der genau wie Sie Fußballtrainer war?

Zum Beispiel die ehrliche und direkte Kritik meines Vaters. Es war früher wie ein Reflex von mir nach dem Spiel als erstes bei ihm anzurufen. Mich interessierte, wie er die Partie gesehen hat. Das fehlt mir. Aber da muss ich durch. Ich habe so viel von ihm bekommen, habe so viel von ihm gelernt. Ich bin sehr stolz auf meinen Vater. Ich will für meine Kinder ein Vater sein, wie er es für mich war.