Herzprobleme! Sorgen um Kroatiens Vize-Weltmeister Ivan Strinic

Der kroatische Vizeweltmeister Ivan Strinic wird vorerst nicht für seinen neuen Klub AC Mailand auf dem Platz stehen. Der Abwehrspieler leide an Herzproblemen und müsse gründlich untersucht werden und eine Ruhepause einlegen, teilte der italienische Traditionsverein auf seiner Internetseite mit.

Der 31 Jahre alte Linksverteidiger, der bei Kroatiens 2:4-Niederlage im WM-Finale gegen Frankreich zur Startformation gehörte und bei der WM sechs der sieben Spiele seiner Mannschaft bestritt, war in diesem Sommer ablösefrei von Sampdoria Genua zum AC Mailand gewechselt. Das erste Saisonspiel von Milan, das am Sonntag gegen den CFC Genua antreten sollte, ist nach dem verheerenden Brückenunglück in der Hafenstadt verschoben worden.