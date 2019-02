Herzprobleme! Sami Khedira fehlt Juventus Turin auf unbestimmte Zeit

Cristiano Ronaldo ist in illustrer Gesellschaft, wenn es um große Namen bei Juventus Turin geht. 25 der größten Stars, die jemals bei der "Alten Dame" spielten - und was sie heute machen. ©

Juventus will mit Ronaldo die Champions League gewinnen

Nach sieben verlorenen Königsklassen-Finals muss für Juve der wichtigste Klub-Titel wieder her. Das letzte Mal triumphierte die Alte Dame 1996. Mit Superstar Cristiano Ronaldo ist man sich in Turin sicher, das so lange Ersehnte endlich zu schaffen - obwohl der Portugiese in der Champions League erst ein Tor für Juve geschossen hat.