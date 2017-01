Herzschlagfinale in der Masters-Qualifikation: Diese Zwölf haben es geschafft (mit Video)

An diesen Moment werden sie sich bei Niedersachsen Döhren noch lange erinnern: 23 Sekunden sind im Finale des Hallenturniers beim VfL Eintracht noch auf der Uhr, es steht 1:1. Da erobert Luca Ritzka (SC Hemmingen-Westerfeld) in der Mitte den Ball, stürmt nach vorn und drischt den Ball in den Winkel. Die Hemminger gewinnen das Turnier und machen am nächsten Tag die Qualifikation endgültig fest, den Döhrenern fehlt genau dieser eine Punkt zur Teilnahme am Sportbuzzer Masters. Sie müssen dem punktgleichen TuS Davenstedt den Vortritt lassen, der sich dank des besseren Einzelergebnisses als Außenseiter in das Teilnehmerfeld schiebt. (Hier der komplette Endstand der Punktewertung.)

Es gab viele solcher Spiele im Laufe der Qualifikation, bei denen die Führung mehrfach wechselte und erst kurz vor der Schlusssirene die Entscheidung fiel. Diese Spannung und das hohe Tempo machen den Hallenfußball so faszinierend. Unvergessen das Deister-Derby zwischen dem FC Springe und dem TSV Barsinghausen beim Masters im Vorjahr, als der Livereporter nicht mehr zu verstehen war, weil die Fangruppen beider Teams so viel Lärm veranstalteten. Wiederholung nicht ausgeschlossen: Beide Mannschaften haben sich auch in diesem Jahr qualifiziert, die Springer gestern standesgemäß in einem spannenden Finish.