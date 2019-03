Unzufrieden bei Tottenham: Heung-Min Son wollte zurück in die Bundesliga

Spurs-Coach Mauricio Pochettino redete Son den Wechselwunsch aus und riet ihm zu mehr Geduld. Mit Erfolg. Nachdem der Angreifer in seiner ersten Premier-League-Saison nur viermal ins Schwarze getroffen hatte, stieg mit dem Wohlfühlfaktor in Tottenham auch seine Trefferquote. In den folgenden Spielzeiten traf er jeweils zweistellig und hat auch in dieser Saison schon wieder elf Tore auf dem Konto. „Der Trainer vertraute mir, und dafür bin ich so dankbar“, sagte Son nun.