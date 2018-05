Heute live: Zweites Finalspiel zwischen Waspo 98 Hannover und WF Spandau 04

Das zweite Finalspiel um die deutsche Meisterschaft zwischen Waspo 98 und WF Spandau 04 steht an. Die Hannoveraner sind in der Finalserie in Führung gegangen und können mit einem Sieg am Abend morgen schon Meister werden. Das Spiel ab 18 Uhr im Livestream.

Anzeige

Ein bisschen dürfte es im Stadionbad wie beim Schiffeversenken zugehen. Wo der Ball hinfliegt, geht einer unter. In den Finalspielen um die Wasserball-Meisterschaft wird es in erster Linie hart. Waspo 98 hat heute um 18 Uhr und morgen um 12 Uhr Heimrecht gegen Titelverteidiger WF Spandau 04, bei beiden Spielen gibt es noch genug Platz für Zuschauer. „Ich erwarte eine Schlacht, nichts für Schöngeister“, sagt der Waspo-Vorsitzende Bernd Seidensticker. Läuft es optimal, kann die Mannschaft von Trainer Karsten Seehafer die Best-of-five-Serie schon für sich entscheiden. In Berlin hatte Waspo das erste Duell mit 10:7 gewonnen, es steht also 1:0. Es wäre die erste Meisterschaft für Waspo seit 1993 – und das erste Double überhaupt.

​Spandau kommt über Konter und Überzahl „Es wird sich in der Ab­wehr entscheiden. Das war im Pokal so, das war im ersten Vergleich so“, betont Trainer Karsten Seehafer. Vor allem mit Julian Real, dem früheren Duisburger, taten sich die Spandauer schwer. „Sie haben den Kampf am Center aufgegeben. Da ha­ben wir mit Julian und Predrag Jokic eben absolute Spitzenleute, die hätte jeder gern im Kader“, sagt der Coach, „die beiden geben uns Sicherheit. Jeder weiß, was er zu tun hat, das läuft cool.“ Nur über Konter und in Überzahl könne Spandau zum Erfolg kommen, so Seehafer: „Eins gegen eins treffen sie gegen uns nicht. Sie werden sich viel bewegen, um Hinausstellungen zu be­kommen.“

Bilder des ersten Spiels der Meisterschafts-Serie zwischen WF Spandau 04 und Waspo 98 Hannover Spielszene aus der ersten Final-Partie zwischen Spandau 04 und Waspo 98. © imago/Camera 4 Spielszene aus der ersten Final-Partie zwischen Spandau 04 und Waspo 98. © imago/Camera 4 Spielszene aus der ersten Final-Partie zwischen Spandau 04 und Waspo 98. © imago/Camera 4 Spielszene aus der ersten Final-Partie zwischen Spandau 04 und Waspo 98. © imago/Camera 4 Spielszene aus der ersten Final-Partie zwischen Spandau 04 und Waspo 98. © imago/Camera 4

​"Kann jeden von der Bank bringen" Defensiv werden die Gäste nur zerstören, mutmaßt Seehafer, da nähmen sie zur Not eigene Strafzeiten in Kauf: „Wir machen uns nichts vor, es wird ein Hauen und Stechen geben. Da wird nicht unwichtig sein, dass die Schiedsrichter die Kontrolle behalten.“ Der Waspo-Coach selbst hat alles bestens im Griff, er blieb zuletzt ruhig. Als es eng wurde in Berlin – Waspo lag mit 3:5 hinten –, gönnte er dem montenegrinischen Star Darko Brguljan, der auch in der Abwehr immer wichtiger wird, eine Pause: „Ich habe ein Gefühl dafür entwickelt, wann sie eine Auszeit brauchen. Das Gute ist, dass ich jeden von der Bank bringen kann. Die Mannschaft ist stark und auf den Punkt bereit.“ Bei der Videoanalyse des 10:7-Sieges ist dem Waspo-Führungsduo jedoch eines klar geworden: „Wir hätten ebenso mit 7:10 verlieren können. Spandau hatte vor allem in Überzahl seine Chancen und ist längst noch nicht am Boden.“ Deutlich ist aber auch: Der Rekordmeister aus Berlin hat bisher nicht seine Bestform gezeigt. Ist Waspo nun doch favorisiert? „Nein, Blödsinn. Dafür ist Spandaus Team zu stark“, antwortet Seidensticker. Sollte eine vierte Partie notwendig werden, hat Spandau am Mittwoch (30. Mai) um 19.30 Uhr Heimrecht. Der mögliche entscheidende fünfte Vergleich stünde am Sonnabend (2. Juni) in Hannover an.

KOMMENTIEREN