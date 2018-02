Heute vor 20 Jahren: Arminia Hannover schlägt Hannover 96 mit 4:3

3:3 steht es in der Nachspielzeit. Fabian Ernst trifft den Ball unglücklich, Keeper Jörg Sievers ist unsicher, was er mit der Rückgabe anfangen soll. Geistesgegenwärtig eilt Marcus Hoffmann herbei und schlenzt das Spielgerät elegant mit dem Außenrist über die Linie. Ach, was war das für ein kurioses Stadtderby. Heute vor 20 Jahren, am 13. Februar 1998, schlugen die Blauen furios den roten Rivalen.

Anzeige

Eine schöne Erinnerung jährt sich zum 20. Mal - zumindest aus Sicht der Anhänger von Arminia Hannover. Der 4:3-Sieg im Stadtderby gegen Hannover 96 ist heute zwei Jahrzehnte her. Am 13. Februar 1998 sorgte Marcus Hoffmann mit dem Treffer zum 4:3 in der Nachspielzeit für den unvergesslichen Triumph über den Lokalrivalen. "Hoffi, die Lunge" spekulierte darauf, dass Jörg Sievers verunsichert auf einen Querschläger von Fabian Ernst reagiert - sein Instinkt zahlte sich aus. "Mein Ziel war eigentlich nur, die Kugel in die Mitte zu spielen. Aber dank des Effets kullerte der Ball ins Tor. Das war natürlich ein riesiger Glückstreffer." "Das war der emotionalste Moment meines Lebens - das rangiert noch vor der Hochzeit mit meiner Frau und der Geburt meiner drei Kinder"

Die Bilder zum Spiel von Arminia Hannover gegen Hannover 96: Die Arminen feiern ihren Triumph. © Team zur Nieden Gerald Krause (links) grüßt 96-Spieler Dieter Hecking. © Team zur Nieden Bastian Reinhardt erzielt das 1:0 für Hannover 96. © Team zur Nieden Luftkampf: Jens Rasiejewski (links) im Duell mit Arminias Jürgen Scholz. © Team zur Nieden Arminia-Torhüter Michael Jürgen in Bedrängnis. © Team zur Nieden Arminias Tobias Fiedler versetzt seinen Gegenspieler Jürgen Degen. © Team zur Nieden 96-Torhüter Jorg Sievers klärt den Ball vor Gerald Krause (rechts). © Team zur Nieden Gerangel im Sechzehner von Arminia Hannover. © Team zur Nieden Arminia-Coach Rainer Behrends freut sich für sein Team. © Team zur Nieden Nach Schlusspfiff gibt es für die Arminen kein Halten mehr. © Team zur Nieden

Was eine Aussage von Marcus Hoffmann. Ihm bedeutet der Torerfolg sichtlich viel. Bis drei Uhr morgens ging die Party nach dem Spiel. "Jeder Armine kann sich sofort an diesen Tag und den kuriosen Sieg erinnern", ist sich der ehemalige Regionalliga-Kicker sicher. Wir helfen Euch dabei auf die Sprünge: Der Sportbuzzer schwelgt in Erinnerungen.

60.000 Zuschauer verfolgten am 16. Oktober 1976 das erste Aufeinandertreffen von Hannover 96 und dem SV Arminia Hannover in der zweiten Liga. Die Roten gewannen 1:0. Die "Feierabendkicker" von SV Arminia Hannover starteten mit dieser Mannschaft als Aufsteiger in die Zweitliga-Saison 1976/77. Die Elf von Trainer Gerd Bohnsack (rechts, stehend) führte nach elf Spieltagen sogar die Tabelle an. © imago/Rust Die Vollprofis von Hannover 96 waren nach dem Abstieg aus der Bundesliga eher mäßig in die Saison gestartet. Zudem war der Verein fast pleite. © imago/Rust Rainer Behrends und seine Kollegen pflegten damals ein gutes Verhältnis zu den Rivalen. Das kam bei den Vereinsführungen nicht immer gut an. "Die Rivalität war groß", sagt Peter Anders, der damals 96-Kapitän war. © imago/Rust 60.000 Zuschauer waren am 16. Oktober 1976 zum Derby ins Niedersachsen-Stadion gekommen. So viele, dass die Arminen zunächst im Stau standen. © imago/Rust Los geht es: Hier versucht Rainer Behrends 96-Kicker Bernd Wehmeyer zu stoppen. © imago/Rust Dann das Tor für 96: Jürgen Milewski feiert seinen Treffer. Roland Stegmeyer kommt hinzu. © imago/Rust 96-Spieler Frank Pagelsdorf gegen Arminias Norbert Bebensee © imago/Rust Schluss! 96-Trainer Hannes Baldauf reißt die Arme in die Luft. © imago/Rust Die 96-Spieler jubeln nach dem Abpfiff. © imago/Rust Interview nach dem Spiel: 96-Trainer Hannes Baldauf beantwortet die Fragen des NDR. Neben ihn steht 96-Präsident Ferdinand Bock und Arminen-Coach Gerd Bohnsack. © imago/Rust

Das letzte Aufeinandertreffen von Rot gegen Blau ist gar nicht so lange her: 2017 "verdiente" sich die Arminia das Duell mit 96 durch den Gewinn des Sportbuzzer-Cups. Der Oberligist war zwar chancenlos, das war den Beteiligten aber beinahe unwichtig.

Der Traditionsclub, der 1976 bis 1980 in der 2. Bundesliga spielte und einmal sogar vor dem großen Rivalen landen konnte, hatte am 0:7 mehr Freud' als Leid. Das bestätigte Trainer Murat Salar nach dem Spiel: "Die Niederlage schmerzt nicht. Letztendlich war das für uns ein Freundschaftspiel. Es war eine schöne Sache für die Jungs, dass sie sich mit einem Bundesliga-Team messen konnten und am Ende hat man den Unterschied gesehen."

Highlights vom Spiel Arminia Hannover - Hannover 96

Der damalige Trainer Rainer Behrends war am 13. Februar 1998 eigentlich sauer, dass so lange nachgespielt wurde. Er forderte den Abpfiff, denn ein 3:3 gegen den Titelaspiranten war ohnehin schon ein Erfolg. Bis Hoffmann seinen Trainer endgültig in Ekstase versetzte. "Das war Freude pur, einfach unglaublich. Das war wie ein Pokalsieg für uns", erzählte er dem Sportbuzzer anlässlich des Aufeinandertreffens im Sommer 2017. "Ich fiebere auch richtig mit den Roten mit" Heute ist der ehemalige SVA-Akteur (195 Spiele) regelmäßig bei Spielen von Hannover 96 anzutreffen. Ohne schlechtes Gewissen. "Aber ich stehe auch dazu, dass ich mir nach dem Bundesligaaufstieg von Hannover 96 eine Dauerkarte geholt hatte. Ich wollte eben gerne Teams wie Bayern, Bremen und Schalke hier sehen. Und ich fiebere auch richtig mit den Roten mit. Wenn mich Arminen vor oder nach dem Spiel treffen und sie meinen 96-Schal sehen, bekomme ich aber schon ein paar Sprüche zu hören."

Das ist Rainer Behrends Rainer Behrends hatte als Jugendlicher eine große Karriere vor sich und schaffte sogar den Sprung in die Schülernationalelf. Dieses Bild zeigt ihn 1968 als 16-Jährigen vor einem Jugendländerspiel. © imago/Fred Joch Damals auch im Team zwei ganz große Namen: Kapitän Uli Hoeneß (zweiter von rechts) und Rolf Rüssmann (vierter von rechts) spielten zusammen mit Behrends (zweiter von links) in der Jugendnationalmannschaft.. © imago/Fred Joch Als die deutsche Nationalmannschaft 1974 Weltmeister wurde, trug Behrends aber schon längst nicht mehr den Adler auf der Brust. Der 22-Jährige wechselte im Sommer des Jahres zum VfL Wolfsburg, der damals noch in der zweiten Bundesliga spielte. © imago/Rust Nach dem Abstieg mit dem VfL kehrte Behrends heim nach Hannover - zum SV Arminia. Dort spielte er mit den "Blauen" in der 2. Bundesliga unter anderem gegen Hannover 96. Hier kämpft er gegen den 96er Bernd Wehmeyer um den Ball. © imago/Rust Insgesamt absolvierte der Mittelfeldspieler 139 Spiele in der zweiten Liga und schoss 23 Tore. © imago/Rust Michael Krüger (links) läuft als Spieler zusammen mit Rainer Behrends im altehrwürdigen Rudolf-Kalweit Stadion für den SV Arminia Hannover auf. © imago/Rust Behrens blieb bis 1981 bei den "Blauen" und trug in 195 Spielen das SVA-Trikot. © imago/Rust Nach seiner aktiven Laufbahn übernahm Behrends 1986 die Sportfreunde Ricklingen. Zwischendruch war er aber Co-Trainer bei Hannover 96. Hier bereitet er sich 1990 gemeinsam mit Uwe Eckel und Jörg Kretzschmar auf ein Freundschaftsspiel vor. © imago/Rust 1996 kehrte Behrends zum SV Arminia Hannover zurück und führte die Mannschaft bis in die Regionalliga. © imago/Rust Nach seiner Zeit im Rudolf-Kaltweit-Stadion ging Behrends zurück zu den Sportfreunden Ricklingen. 2010 übernahm er dann den HSC Hannover. © van Ditfurth Mit dem HSC feierte er 2012/13 den Aufstieg in die Landesliga. 2016 folgte der Aufstieg in die Oberliga. © Petrow Dieses Bild zeigt Rainer Behrends als Zaungast, nachdem er bei einem Spiel des Feldes verwiesen wurde. © Redaktion Sportbuzzer Im Sommer 2017 stieg der HSC in die Landesliga ab. Rainer Behrends hatte bereits vorher seine Rückzug angekündigt - und heuerte einige Klassen tiefer beim Kreisligisten TuS Wettbergen an. © Paul Berten

KOMMENTIEREN