Heynckes attackiert Aubameyang: "Würde so einen Spieler ablehnen"

Die Posse um Pierre-Emerick Aubameyang geht weiter. Der Stürmer von Borussia Dortmund fehlt auch beim Freitagsspiel des BVB bei Hertha BSC im Kader der Mannschaft von Trainer Peter Stöger. Der 28-Jährige war in der vergangenen Woche einer wichtigen Teamsitzung der Dortmunder ferngeblieben und soll in dieser Woche lustlos trainiert haben. Ein Wechsel zum FC Arsenal soll bevorstehen. Aubameyang will ihn scheinbar erzwingen.

Jetzt meldet sich Jupp Heynckes zu Wort. Der Triple-Gewinner von 2013 greift Aubameyang scharf an: "Ich bin der Meinung, dass aufnehmende Vereine darüber nachdenken sollten, so einen Spieler aufzunehmen. Ich sage Ihnen ehrlich: Ich würde so einen Spieler ablehnen. Es ist immer noch Mannschaftssport. So etwas gehört sich nicht", sagte der 72-Jährige auf der Pressekonferenz der Münchner vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Sonntag. Heynckes befürchte, dass die Fans dem Sport durch solche Aktionen den Rücken zuwenden könnten.

Die Skandal-Akte Aubameyang in Bildern Mit 77 km/h in einer 30er Zone: Am 13. Oktober 2013 wird Aubameyang mit 47 km/h zu viel geblitzt. Das Bußgeld von 200€ verkraftet der Stürmer locker - schon mehr schmerzt da der Verlust seiner Fahrerlaubnis für einen Monat. Bereits zuvor wurde der Stürmer in seinem Porsche geblitzt. © imago/Christoph Reichwein Im April 2014 parkt Aubameyang beim Shoppen in Düsseldorf direkt vor einem Unterwäsche-Geschäft. Kurz bevor der Wagen abgeschleppt wird, taucht "Auba" auf und bezahlt eine 30-Euro-Strafe. © imago/PanoramiC Masken-Jubel Teil eins: Nach Aubameyangs Treffer zum 1:0 im Derby gegen Schalke 04 (Endstand 3:0) streifen sich er und Teamkollege Marco Reus die Masken von Batman und Robin über - als Bestrafung erhält er hier nur die gelbe Karte. Der Torschütze dazu: „Da haben wir gesagt, wir müssen irgendetwas Verrücktes machen“. © imago/Uwe Kraft Anfang 2015 wird der Gabuner angezeigt und erfährt ein Verfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem er eine Frau - bei der es sich um eine Stalkerin gehandelt haben soll - angeblich fast angefahren habe. Verurteilt oder bestraft wird Aubameyang nicht. © imago Am 20. Oktober 2015 stellt Aubameyang seinen protzigen Wagen auf einem Behindertenparkplatz ab. Der BVB-Stürmer wird dabei nicht von den Behörden erwischt - ein Student fotografiert sein Auto aber auf dem falschen Parkplatz. © imago/PanoramiC Vor einem Champions-League-Spiel gegen Lissabon unternimmt der Torjäger mit Freunden eine Reise im Privatjet auf eine Geburtstagsparty in Mailand. Autorisiert ist die Reise, nach der Aubameyang auch noch zub spät am Treffpunkt erscheint, nicht - Trainer Thomas Tuchel suspendiert den Stürmer für die anstehende Partie. © instagram/@aubameyang97 Anfang März sorgt Aubameyang für Sponsoren-Ärger: Zum Spiel gegen Bayer Leverkusen erscheint er mit eingefärbtem Nike-Logo im Haar - zum Ärger der BVB-Bosse und Dortmund-Ausrüster Puma. © imago/Jan Huebner Masken-Jubel Teil zwei: Anfang April 2017 trägt "Auba" im Rahmen einer PR-Aktion seines Privatsponsors Nike nach einem Tor erneut eine Maske. In der Folge zahlte der Stürmer 100.000 Euro Strafe. © imago/Sven Simon Doch damit nicht genug: Nur wenige Tage nach dem umstrittenen Jubel posiert Aubameyangs Bruder Willy mit der Maske. Der Stürmer selbst sitzt in Seelenruhe daneben - obwohl die Maske ob der Verärgerung des BVB-Sponsors Puma eigentlich nicht mehr auftauchen sollte. © instagram/@willy.aubameyang Am 15. November ermöglicht er Freestyler Sean Garnier und einem zehnköpfigen Video-Team von "Red Bull" den Zutritt zum Trainingsgelände des BVB. Marketing-Termine wenige Tage vor Spielen sind den Spielern allerdings untersagt. © instagram/@seanfreestyle Die nächste Suspendierung: Am 16. November erscheint Aubameyang vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart 20 Minuten zu spät zum Abschlusstraining. Aus diziplinarischen Gründen streicht Ex-Trainer Peter Bosz den Gabuner daraufhin aus dem Kader. © imago/DeFodi Anfang des Jahres reist der Stürmer verspätet ins Trainingslager in Marbella an - und bringt seinen Vater Pierre und seine Brüder Willy und Cati mit. Gemeinsam mit ihnen und Stürmerstar Didier Drogba postet er ein Bild auf Instagram. © instagram/@aubameyang97 Am 13. Januar wirft Aubameyang Kicker-Chefreporter Karlheinz Wild auf Instagram vor, rassistische Äußerungen gebraucht zu haben. Dabei meint er das Wort "Affenzirkus", welches Wild im "kicker.tv" benutzte. Später entschuldigte sich der Kicker-Reporter beim Gabuner. © instagram/@aubameyang97 Am selben Tag erscheint Aubameyang nicht zur lange angekündigten Mannschaftssitzung vor der Bundesligapartie zum Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg. Peter Stöger suspendiert den Stürmer daraufhin erneut, Sportdirektor Michael Zorc kündigt weitere Sanktionen an. © imago/DeFosi

Heynckes kann sich Aubameyang-Situation bei Bayern nicht vorstellen

Es ist nicht der erste Streitfall beim BVB in dieser Spielzeit. Schon in der Vorbereitung fiel Ousmane Dembélé durch einen Trainingsstreik auf, der ihn am Ende zum FC Barcelona brachte. Der Bayern-Coach hebt den Zeigefinger: "Was in Dortmund mit Dembélé und Aubameyang von statten geht, ist sehr kritisch zu sehen."

Heynckes weiter: "Ich will nicht sagen, dass es sowas bei Bayern nie gibt. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen." Man müsse einem Spieler zeigen, dass so etwas nicht geht: "Spieler haben auch Verantwortung. Sie haben eine große Verpflichtung ihrem Klub gegenüber. Da reicht es nicht, am Ende des Monats auf den Kontostand zu schauen."

