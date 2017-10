Heynckes: Erstes FC-Bayern-Training am Montag? Das sagen Boateng und Kimmich

Diese Frage ist noch offen. Er soll aber schon am Montag das erste Training unter seiner Leitung geben. Das vermeldetet die Bild-Zeitung in seiner Freitagsausgabe.

Nach dem 3:1-Länderspiel-Sieg in Nordirland äußerten sich die Bayern-Stars Joshua Kimmich und Jérome Boateng sowie Bundestrainer Joachim Löw zur Reaktivierung des Routiniers vom Niederrhein. Er könnte schon am Montag mit seinen beiden Wunsch-Assistenten die erste Einheit an der Säbener Straße leiten - Hermann Gerland und Peter Hermann. Doch dabei gibt es offenbar ein Problem: Peter Hermann ist aktuell noch Co-Trainer des Zweitliga-Tabellenführers Fortuna Düsseldorf. Die Bayern müssten wohl eine Ablösesumme bezahlen. Dieser Vorgang verhindere laut dem Blatt die offizielle Bestätigung des Heynckes-Coups.