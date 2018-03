Heynckes-Nachfolger beim FC Bayern: Tuchel und Favre sind Kandidaten!

Fakt ist: Heynckes hört am Saisonende auf. Er betonte in einem Interview mit Sport Bild, dass er seinen für acht Monate unterschriebenen Vertrag nicht verlängern werde: „Das ist eine Vereinbarung, die steht, ich bin immer dafür, dass man sich an klare Fakten hält.“ Die Charmeoffensive von Präsident Uli Hoeneß endet in der Sackgasse. „Keiner konnte bei unserem Dienstantritt damit rechnen, dass es so läuft“, sagte Heynckes, der in der Bundesliga aus fünf Punkten Rückstand auf Dortmund 20 Punkte Vorsprung gemacht hat. Zu Hoeneß’ Traum, der im Advent einen Fanklub in populistischer Absicht abstimmen ließ und das 100-prozentige Pro-Jupp-Votum feierte, erklärte Heynckes nun pragmatisch: „Nicht jeder Traum geht in Erfüllung.“