High Noon: Jubiläums-Derby läutet Regionalliga-Saison ein

Anzeige

Leipzig. Ein Bild wie gemalt, High Noon: Mittags um Zwölf stehen sie sich gegenüber – die zwei Rivalen des ewigen Fußball-Duells. Nur ohne dabei den Colt zu ziehen. Der soll im Übrigen auch bei allen anderen im Halfter bleiben. Hitzigkeit ja, aber nur auf dem Feld zwischen den Duellanten: die BSG Chemie und den 1. FC Lok. Anstoß des brisantesten Derbys im ostdeutschen Fußball ist Sonnabend und wie erwähnt, zwölf Uhr Mittags. Mit der Partie wird vom Verband auch ganz offiziell die Regionalliga-Saison eröffnet. Passend: Dabei schwingt auch ganz viel Geschichte mit: Es ist das 100. Aufeinandertreffen der Ortsrivalen. Wohlgemerkt sind dabei auch alle Spiele der Vereine berücksichtigt, in deren Traditionslinie sich Chemie bzw. Lok sehen.

Blick in den Almanach

Wie geht das eigentlich, dass die Rivalen aus Leutzsch und Probstheida sich bereits das 100. Mal gegenüberstehen? Chemie steht in der Ahnenfolge von Britannia 1899 Leipzig, der Spielvereinigung 1899 Leipzig und dem Turn- und Rasensportverein. Die Vereine gingen 1938 ineinander auf. Es folgte die SG Leutzsch, der SC Lokomotive und 1963 bis zur Wende endgültig die BSG. Lok sieht sich in der Tradition des VfB Leipzig, der SG Probstheida, BSG Einheit Ost, SC Rotation und dem SC Leipzig.

Jetzt Durchklicken: Das Leipziger Derby in Bildern 01.12.1984: Oberligaderby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und der BSG Chemie Leipzig. Endstand 4:0. Im Bild: P. Schöne. © LVZ-Archiv 05.01.1997: Derby beim Hallenmasters zwischen dem VfB Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Beide Mannschaften trennen sich 1:1. © LVZ-Archiv 18.10.1997: A-Junioren-Derby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem VfB Leipzig. Endstand 1:1. Im Bild: Sachsen-Kapitän Christian Schmidt (r.) kann den Schuss von Nico Knaubel abwehren. © LVZ-Archiv 04.01.1998: Derby im DFB-Hallen-Pokal: Im Spiel um Platz drei setzte sich der VfB Leipzig 4:1 gegen den FC Sachsen Leipzig durch. Im Bild: Oleg Golowan (l) und Nico Däbritz. © LVZ-Archiv 04.01.1998: Derby im DFB-Hallen-Pokal: Im Spiel um Platz drei setzte sich der VfB Leipzig 4:1 gegen den FC Sachsen Leipzig durch. Im Bild: Ivica Bancic (l.) und Sven Kaiser. © LVZ-Archiv 13.12.1998: Regionalligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig. Endstand 3:3. Im Bild: Die Kapitäne Frank Edmond (l.) und Steffen Hammermüller mit Schiedsrichter Bernd Heinemann bei Begrüßung und Platzwahl. © LVZ-Archiv 13.12.1998: Regionalligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig. Endstand 3:3. Im Bild: Der Alfred-Kunze-Sportpark war gefüllt wie lange nicht. 10.125 Zuschauer sahen die Partie. © LVZ-Archiv 13.12.1998: Regionalligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig. Endstand 3:3. Im Bild: Der nach einem Luftduell bewusstlos zusammengebrochene Matthias Dehoust wird vom Platz getragen. © Leipzig report 13.12.1998: Regionalligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig. Endstand 3:3. Im Bild: Marco Dittgen (r.) und Bela Virag. © LVZ-Archiv 13.12.1998: Regionalligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig. Endstand 3:3. Im Bild: zertrümmerte Sitzreihen im Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark. © LVZ-Archiv 15. Mai 1999: Regionalligaderby zwischen dem VfB Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 5:0. Im Bild: Nach dem 1:0 für den VfB jubeln Holger Lischke, Torschütze Frank Edmond, Frank Seifert und Thorsten Görke (v.l.n.r.). © Klaus-Dieter Gloger 15. Mai 1999: Regionalligaderby zwischen dem VfB Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 5:0. Im Bild: Jagdszenen auf dem Rasen des Bruno-Plache-Stadions © Klaus-Dieter Gloger 15. Mai 1999: Regionalligaderby zwischen dem VfB Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 5:0. Im Bild: VfB-Trainer Dragoslav Stepanovic und Gerd Achterberg im Disput. © Klaus-Dieter Gloger 25.09.1999: Regionalligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem VfB Leipzig. Endstand 2:0. Unbeschreiblicher Jubel von Almir Filipovic nach dem 1:0 für die Leutzscher, das David Bergner erzielte. © LVZ-Archiv 25.09.1999: Regionalligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem VfB Leipzig. Endstand 2:0. Im Bild: Frank Rietschel (Mitte) behauptet den Ball vor Frank Seifert (r.); links steht Bela Virag. © LVZ-Archiv 12.03.2000: Derby im Sachsenpokal-Halbfinale zwischen dem VfB Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 1:0. Im Bild: VfB-Mauer beim Freistoß mit Thorsten Görke, Marco Rose, Alexander Dürr, Torsten Jülich und Ronald Werner (v.l.n.r.). © LVZ-Archiv 12.03.2000: Derby im Sachsenpokal-Halbfinale zwischen dem VfB Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 1:0. Im Bild: Ronald Werner jubelt. Er hat soeben einen Strafstoß zum entscheidenden 1:0 verwandelt. Mit ihm freut sich Frank Seifert. © LVZ-Archiv 12.03.2000: Derby im Sachsenpokal-Halbfinale zwischen dem VfB Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 1:0. Im Bild: Almir Filipovic (l.) hilft Marco Rose nach einem Foul wieder auf die Beine. © LVZ-Archiv 02.04.2000: Regionalligaderby zwischen dem VfB Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 0:1. Im Bild: Matchwinner Andreas "Andi" Schiemann feiert mit den Fans sein goldenes Tor. © LVZ-Archiv 02.04.2000: Regionalligaderby zwischen dem VfB Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 0:1. Im Bild: Die grün-weiße Siegerschlange auf dem Rasen im Bruno-Plache-Stadion. © Leipzig report 30.03.2002: Oberligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem VfB Leipzig. Endstand: 0:1. Im Bild: Mit großen Fahnen gestalteten die Fans der Grün-Weißen ein beeindruckendes Bild. © Klaus-Dieter Gloger 30.03.2002: Oberligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem VfB Leipzig. Endstand: 0:1. Im Bild: Miroslav Sliskovic (l.) stoppt Peter-Sebastian Gunkel. © Klaus-Dieter Gloger 30.03.2002: Oberligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem VfB Leipzig. Endstand: 0:1. Im Bild: Die VfB-Spieler lassen Siegtorschütze Rock Embingou hochleben. © Klaus-Dieter Gloger 12.10.2002: Oberligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem VfB Leipzig. Endstand 1:0. Im Bild: Heiko Cramer jubelt nach dem 1:0 für die Gastgeber. Die Partie musste in der ersten Halbzeit für rund 30 Minuten unterbrochen werden, weil aus dem VfB-Block wiederholt Feuerwerkskörper auf den Rasen geworfen wurden. © Klaus-Dieter Gloger 12.10.2002: Oberligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem VfB Leipzig. Endstand 1:0. Im Bild: Aufgeheizte Stimmung phasenweise auch auf dem Rasen. Hier trennt Schiedsrichter Peter Weise zwei Streithähne. © Klaus-Dieter Gloger 05.04.2003: Oberligaderby zwischen dem VfB Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 0:3. Im Bild: David Bergner (r.) klärt vor Branco Marcetic. © Klaus-Dieter Gloger 05.04.2003: Oberligaderby zwischen dem VfB Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 0:3. Im Bild: Die GRün-Weißen bejubeln das 0:2 durch David Bergner (2.v.r.). © Klaus-Dieter Gloger 14.12.2003: Derby im Sachsenpokal zwischen dem VfB Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 1:2. Im Bild: Doppeltorschütze Ronny Kujat klärt im eigenen Strafraum. © Klaus-Dieter Gloger 14.12.2003: Derby im Sachsenpokal zwischen dem VfB Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 1:2. Im Bild: Ronny Kujat, der beide Treffer für die Leutzscher erzielte, umarmt Uwe Thomas. © Klaus-Dieter Gloger 14.10.2007: Landesligaderby zwischen dem FC Sachsen II und dem 1. FC Lok Leipzig. Hier klärt Enrico Köckeritz vor René Ledwoch. Schiedsrichter Jens Rohland (Regis-Breitingen) musste das Derby in der 49. Minute für fünf Minuten unterbrechen, nachdem in beiden Fanblöcken Leuchtraketen und Knallkörper gezündet und auf das Spielfeld geworfen wurden. © Hendrik Schmidt 14.10.2007: Landesligaderby zwischen dem FC Sachsen II und dem 1. FC Lok Leipzig. Im Bild kämpfen Enrico Köckeritz und René Twardzik um den Ball. Die Partie endet mit einem 3:1-Sieg für Lok und einem Zuschauerrekord. © Hendrik Schmidt 16.03.2008: Landesligaderby zwischen 1. FC Lok Leipzig und dem FC Sachsen II. 9895 Zuschauer sehen die Partie im Zentralstadion. Endstand: 0:0. © Leipzig report 16.03.2008: Landesligaderby zwischen 1. FC Lok Leipzig und dem FC Sachsen II. Scharmützel mit dem Schiedsrichter an der Seitenlinie in der 78. Minute. © Leipzig report 2009: Gemeinsame Initiative der Kontrahenten für mehr Respekt und Fairplay auf dem Rasen vor dem anstehenden Duell in der Oberliga. © LVZ-Archiv 23.08.2009: Oberligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig. Die Partie endet 0:0. Im Bild: Zweikampf zwischen Marcus Brodkorb (l.) und Sebastian Seifert. © Norman Rembarz 23.08.2009: Oberligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig. Die Partie endet 0:0. Im Bild: Kevin Kittler (l.) gegen Steven Aßmann. © Norman Rembarz 23.08.2009: Oberligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig. Die Partie endet 0:0. Im Bild: Norman Lee Gandaa (l.) ärgert sich über einen verpatzten Torschuss. © Norman Rembarz 04.04.2010: Oberligaderby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 0:0. Im Bild: Lok-Keeper Jan Evers verletzt sich bei diesem Zusammenstoß und muss mehrere Minuten behandelt werden. © Christian Modla 04.04.2010: Oberligaderby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand 0:0. Im Bild: Ralf Schreiber (Mitte) und Benjamin beim Kampf um den Ball. © Christian Modla 06.02.2011: Oberligaderby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand: 2:0. Im Bild: Khvicha Shubitidze beim Sprung über Benedikt Seipel. © Christian Modla 06.02.2011: Oberligaderby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem FC Sachsen Leipzig. Endstand: 2:0. Im Bild: Thorsten Görke bejubelt den Treffer zum 1:0 für Lok. © Christian Modla 25.04.2011: Oberligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig. Endstand: 2:0. Im Bild: Sven Werner und Enrico Köckeritz bejubeln den grün-weißen Sieg. © Christian Modla 25.04.2011: Oberligaderby zwischen dem FC Sachsen Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig. Endstand: 2:0. Im Bild: Stephan Knoof (l.) im Zweikampf mit Matthias von der Weth. © Christian Modla 14.05.2014: Bezirksligaderby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig II und der BSG Chemie Leipzig. Endstand 1:0. Im Bild: Jorgo Nika (l.) im Kopfballduell mit Maximilian Heyse. © Christian Modla 14.05.2014: Bezirksligaderby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig II und der BSG Chemie Leipzig. Endstand 1:0. Im Bild: BSG-Kapitän Marcus Wolf (l.) im Kopfballduell mit Franz Bochmann. © Christian Modla 14.05.2014: Bezirksligaderby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig II und der BSG Chemie Leipzig. Endstand 1:0. Im Bild: Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei nehmen vor der Haupttribüne Aufstellung, nachdem Fans versuchten, die Absperrung zu überwinden. Die siegreichen Lok-Spieler suchen sich derweil einen Weg durch die Kette. um mit den Fans zu jubeln. © Christian Modla 13.11.2016: Endlich wieder ein Derby! Im Viertelfinale des Sachsenpokal stehen sich die Kontrahenten im Alfred-Kunze-Sportpark gegenüber. 13.11.2016: Gejubelt wurde am Ende auf blau-gelber Seite. Hiromu Watahiki erzielte in der Verlängerung den goldenen Treffer für den 1. FC Lok. In der regulären Spielzeit hatte es keine Tore gegeben.

1909 trafen der VfB und Britannia erstmals aufeinander. Der VfB gewann 3:2. Spiel 99 fand am 13. November 2016 statt – im Landespokal. Lok gewann im AKS in der Verlängerung 1:0. Seitdem heißt Hiromu Watahiki nur noch Pokal-Hiro. Dagegen können die Chemiker stolz auf zwei DDR-Meisterschaften sein. Ja zwei! 1951 und 1964. In jener Saison besiegte der „Rest von Leipzig“ die Kadersportler des SCL gleich doppelt (3:0, 2:1).

Die klarsten Siege der Geschichte

Am 21. September 1941 gewann der VfB 8:1 gegen TuRa 1899 Leipzig. Chemie siegte am 29. November 1953 5:1 gegen die BSG Einheit Ost. Mehr 100 000 Zuschauer sahen das Derby anno 1956, das wurde im Zentralstadion ausgetragen. Der SC Rotation verlor 1:2 gegen den SC Lokomotive. In den vorangegangenen 99 Spielen siegte Lok 48 Mal, Chemie 34 Mal. In 17 Partien gingen die Kontrahenten unentschieden vom Platz.

Sicherheit über alles

Das Match im Alfred-Kunze-Sportpark ist mit 4999 Zuschauern längst ausverkauft: Weil die Partie als „Spiel mit erhöhtem Risiko (Kategorie 1)“ eingestuft ist gibt es umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen. Oberstes Gebot ist die vollständige Trennung der rivalisierenden Fan-Lager vor, während und nach dem Spiel – etwa 500 Polizisten sollen im Einsatz sein. Die Tageskassen bleiben geschlossen, eine Anreise zum Stadion ohne Ticket ist sinn- und zwecklos. Es wird im Stadion keinen Alkoholausschank geben. Zudem gelten für einen gewissen Personenkreis Stadionverbote.

Der Mann mit der Pfeife

Schiedsrichter heute ist Oliver Lossius aus Sondershausen, 26, im Hauptberuf Marketingassistent. Der Thüringer pfiff bisher 54 Regionalliga-Partien, seit der vergangenen Saison wird er auch in der 3. Liga eingesetzt, dort achtmal bisher. In der Vorsaison pfiff Lossius die Lok-Spiele gegen RB II (0:1) und den BFC (3:2). Mit heißen Matches kennt er sich also aus. An den Linien stehen mit den Thüringern Marko Wartmann, 35, und Steven Greif, 23, ein erfahrener und ein noch ganz junger Mann.

Beide wollen gewinnen

Was sonst? Chemie-Coach Dietmar Demuth: „Wir erwarten sehnsüchtig den Saisonbeginn und wollen gegen Lok unbedingt mit einem Sieg loslegen.“ Lok-Trainer Heiko Scholz: „Unsere Fans haben uns eingestimmt. Das ist klasse. Die Jungs wissen worum es geht.“

KOMMENTIEREN