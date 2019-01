Hinrundenabschluss der DSC-Volleyballerinnen soll mit einem Sieg besiegelt werden

Für die DSC-Volleyballerinnen folgt nach dem lockeren 3:0-Erfolg gegen den VCO Berlin an diesem Mittwoch Teil zwei der englischen Woche. Um 19 Uhr empfangen die Elbestädterinnen Nawaro Straubing zum letzten Spiel der Hinrunde. Wie Kapitän Katharina Schwabe schon vor den drei Heimspielen betonte, ist ein Sieg auch in der heutigen Partie Pflicht und fest eingeplant.

Sprungwunder Lisa Izquierdo auf Visite in Dresden

Für die Fans in der Margon-Arena gibt es dabei ein Wiedersehen mit der ehemaligen DSC-Angreiferin Lisa Izquierdo. Die gebürtige Staßfurterin hatte ihr Volleyball-ABC von 2007 an in der Talenteschmiede des VC Olympia Dresden erlernt, gab ihr Erstliga-Debüt bereits 2012 und gehörte bis 2016 zum Stamm des Bundesligisten, mit dem sie drei Meistertitel inklusive Double in ihrer letzten Saison in Dresden holte. Die Halb-Kubanerin galt in ihren Glanzzeiten als Sprungwunder und gehörte zu den Publikumslieblingen. Allerdings plagte sich die 28-malige deutsche Nationalspielerin auch mehrfach mit Verletzungen.

Comeback in Bayern nach langer Verletzungspause

Der Vertrag wurde aufgelöst. Am 28. September 2017 unterzog sie sich in Dresden bei Professor Felix Bonnaire einer Operation. Es folgte eine monatelange Reha, in der sie den Glauben an die Fortsetzung ihrer Karriere eigentlich schon verloren hatte. In dieser körperlich und mental schwierigen Zeit zerbrach zwischenzeitlich die Beziehung zu ihrem langjährigen Freund, Eishockeyspieler Feodor Boiarchinov, der bei den Lausitzer Füchsen dem Puck hinterherjagt. Sie spielte dann einige Partien hobbymäßig Volleyball in Boxberg. Die Zeit verging und sie bekennt im Nachhinein: „Irgendwann habe ich doch etwas vermisst.“

Eine Anfrage aus Bayern kam im Frühjahr letzten Jahres dann genau richtig. „Trainer Benedikt Frank kam auf mich zu, fragte, ob ich mir vorstellen könnte, in Straubing zu spielen. Ich habe lange überlegt, musste sehen, ob mein Knie durchhält“, so Lisa Izquierdo, die dann Nägel mit Köpfen machte. Sie absolvierte ab Juni ein Tryout, bekam einen Vertrag und zog mit Sack und Pack nach Straubing, wo sie zudem eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten begann.

„Das war mein Wunsch, weil ich das Risiko, nur Volleyball zu spielen, nicht mehr eingehen wollte, sondern an meine berufliche Zukunft denken muss“, betont sie. In der relativ jungen Mannschaft fühlt sie sich wohl und auch in Niederbayern hat sie sich eingelebt, zumal inzwischen auch die Beziehung zu Feodor Boiarchinov wieder intakt ist.

Sportlich ist sie nach einem Jahr Pause noch nicht wieder auf dem früheren Level, wie sie selbst sagt, aber vor allem in der Annahme gehört sie zu den wichtigen Stammkräften des Aufsteigers, der bislang zwei Siege verbuchte. „Ich freue mich natürlich, nach langer Zeit wieder einmal in Dresden zu spielen“, so Izquierdo vor der heutigen Partie.