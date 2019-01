Rekordstrafe für Martin Hinteregger - Augsburg-Boss Stefan Reuter: "Hat im Team nichts zu suchen"

Beim FC Augsburg brennt der Baum! Vor allem drei Personalien bestimmen derzeit die Diskussionen beim schwäbischen Bundesligisten: Caiuby, Martin Hinteregger - und im positiven Sinne Jens Lehmann. Der Problem-Brasilianer Caiuby wurde nach langer Fehlzeit am Montagnachmittag offiziell suspendiert. Hinteregger hatte seinen Coach Manuel Baum am vergangenen Wochenende öffentlich hart kritisiert - und nun eine harte Geldstrafe kassiert. Außerdem muss der Österreicher vorerst alleine trainieren.

Matthäus attackiert Hinteregger nach Trainer-Kritik: „Kann nicht so dumm sein“

Reuter geht Caiuby und Hinteregger hart an

Bei der Auftakt-Pressekonferenz des neuen Co-Trainers Lehmann hat FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter deutliche Worte zum Fehlverhalten der beiden Profis gefunden. Vor allem im Fall Hinteregger zeigt der FC Augsburg demnach keine Gnade. "Wir haben ihm sehr deutlich gemacht, dass das überhaupt nicht zu akzeptieren ist. Es ist das Wichtigste, dass wir alle in eine Richtung marschieren. Die Meinung hat sich verfestigt, dass Hinteregger nicht bereit ist, den Weg mitzugehen" , sagte Reuter.

Einsicht hat der 26-jährige Abwehrspieler offenbar nicht gehabt. "Er hat auf alle Fälle nicht den Eindruck vermittelt, dass er zu hundert Prozent hinter dem Weg steht, den wir definitiv gehen werden", erklärte Reuter. "So jemand hat im Team nichts zu suchen." Hinteregger hatte nach dem Spiel am vergangenen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (0:2) in einem Interview mit dem BR erklärt, er könne "nichts Positives" über seinen Coach Baum sagen.