"Er ist ein gestandener Fußball-Profi und kennt die Bundesliga in und auswendig. Er hat ja in Augsburg auch bisher alle Spiele in dieser Runde gemacht. Uns hilft das natürlich jetzt, wo David Abraham sich verletzt hat. Ich kann die Form, in der er das in Augsburg gesagt hat, auch nicht gut heißen. Das weiß er aber auch selbst", sagte der Eintracht-Boss bei Sky und äußerte zugleich Verständnis für die harte Bestrafung, die FCA-Manager Stefan Reuter gegen Hinteregger verhängt hatte.