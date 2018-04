Hiobsbotschaft für RB Leipzig: Laimer fällt mehrere Wochen aus

Leipzig. Ganz bittere Neuigkeiten für RB Leipzig nach dem erfolgreichen Europa-League-Abend gegen Olympique Marseille . Wie der Fußball-Bundesligist noch in der Nacht bekannt gab, zog sich Konrad Laimer während der Partie gegen die Franzosen einen Muskelriss im hinteren linken Oberschenkel zu. Er wird den Roten Bullen vier bis sechs Wochen fehlen.

Der Österreicher, der gegen Marseille als rechter Außenverteidiger in der Anfangsformation stand, blieb nach 70 Minuten auf dem Rasen liegen, und musste vom Feld geführt werden. Coach Ralph Hasenhüttl stellte um. Lukas Klostermann rückte nach rechts, Bernardo kam frisch rein und nahm den so freigewordenen Platz in der Innenverteidigung ein.