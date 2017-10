Historischer Abend: RB Leipzig feiert ersten Sieg in der Königsklasse 

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Wir haben sehr viel Speed gehabt, sind über wenige Stationen in die Tiefe gekommen. Dabei haben wir auch für Porto nicht viel zugelassen. Aber genau da waren wir nicht so konsequent. Da sind wir noch zu ehrlich. Die Jungs sind jung und in manchen Situationen noch zu naiv. In der 2. Halbzeit sind wir nicht mehr volles Risiko gegangen und haben Porto von unserem Tor weggehalten, so gut wie keine Ecken und Einwürfe zugelassen. Wir waren die bessere Mannschaft und haben ein bissl gezeigt, was wir können. Wir sind in der Liga und in der Champions League angekommen. Es ist kein Nachteil, dass Besiktas gewonnen hat. Für uns geht es darum jetzt soviel mitzunehmen, wie es geht. Wir sind nicht chancenlos. Auch wenn die englischen Wochen sehr intensiv für die Jungs sind, weil sie leidenschaftlich gekämpft haben. Aber wenn du gewinnst, fällt alles ein bisschen leichter." (@dpa)