Ottmar Hitzfeld exklusiv: Borussia Dortmund wollte mich zurückholen!

Seine einzige Station in Deutschland: Hitzfeld spielte von 1975 bis 1978 beim VfB Stuttgart. Als aktiver Spieler war Hitzfeld in erster Linie in der Schweiz aktiv, holte zwei Meisterschaften und spielte für den FC Basel, FC Lugano und den FC Luzern. 1983 beendete er seine Laufbahn. © imago