Hitzfeld warnt Dortmund: „Es wäre ein Fehler, sich von Stöger zu trennen“

Christian Wörns , der Kapitän: Der Nationalspieler lief nach Stationen im In- und Ausland erst in Dortmund zur Höchstform auf, wurde 2002 als Abwehrchef Meister. Nach dem Ende der Profi-Laufbahn wurde Wörns Trainer, zuletzt bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Im August 2017 trat er von diesem Posten zurück. © imago

Márcio Amoroso ist mit umgerechnet 25,5 Millionen Euro noch immer einer der teuersten Einkäufe in Dortmunds Vereinsgeschichte. Der brasilianische Stürmer wurde im Jahr 2002 gleich in seiner ersten Saison beim BVB Meister und Torschützenkönig. 2009 hängte er die Fußballschuhe an den Nagel und begann, in Brasilien Häuser zu bauen. Nach sieben Jahren Fußballpause gab Amoroso mit 42 Jahren sein Comeback beim US-amerikanischen Viertligisten Boca Raton. © imago

Ibrahim Tanko ist mit 17 Jahren und 327 Tagen bis heute der jüngste Meisterspieler in der Geschichte der Bundesliga: Mit dem BVB gewann er die Meisterschale im Jahr 1995. Heute ist der Ghanaer Assistenztrainer in der Nationalmannschaft Kameruns. © imago

Wolfgang Feiersinger vertrat in der Saison 96/97 den Libero Matthias Sammer beim BVB. Doch das Champions-League-Finale gegen Juventus musste der Österreicher wegen einer Trainerentscheidung von der Tribüne aus verfolgen. Seit sieben Jahren betreibt Feiersinger eine Berghütte auf 1557 Metern Höhe in Tirol. Er ist froh, nichts mehr mit dem Fußball zu tun zu haben © imago

Evanilson: Der Brasilianer absolvierte in Dortmund 123 Ligaspiele. Er wechselte 2001 für umgerechnet 17 Millionen Euro zum FC Parma, musste aber vertragsbedingt für 15 Millionen zurückgekauft werden. Weder bei Atlético Mineiro noch beim FC Köln fand er Anschluss. Evanilson war längere Zeit vereinslos und beendete seine Karriere im Jahr 2013 in der Heimat. © imago

Dedê: Leonardo de Deus Santos ist zweifellos eine Dortmunder Legende. Mit 322 Ligaspielen ist der Brasilianer auf Platz 2 der Rekordspieler des BVB, hinter Michael Zorc. 80 000 Fans feierten Dedê im Westfalenstadion bei seinem Abschiedsspiel im Jahr 2015. Zusammen mit seiner Frau Johanna lebt Dedê immer noch in Dortmund, verliert aber auch nicht den Draht in die Heimat - bei Instagram postet er regelmäßig Bilder aus Belo Horizonte, die einen neidisch werden lassen. © imago

Christoph Metzelder: Der junge Verteidiger rückte durch die Verletzungen von Christian Wörns und Stefan Reuter sofort nach seinem Wechsel zum BVB in die Startelf. Er wurde zum Stammspieler und schaffte den Sprung in die Nationalmannschaft. Doch auch ihn plagten Verletzungen: Von 238 möglichen Bundesliga-Spielen machte er nur 126. Aktuell ist Metzelder Fußballexperte im TV, Geschäftsführer der Sportmarketingagentur Jung von Matt/sports und trainiert die U19 seines Heimatklubs TuS Haltern am See. Er engagiert sich mit seiner Stiftung für soziale Zwecke und ist Träger des Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen. © imago

Frank Mill: Mit dem hitzigköpfigen Stürmer Frank Mill in der Spitze schaffte es Dortmund in den 1980er Jahren wieder, um die vorderen Tabellenplätze in der Bundesliga mitzuspielen. In 187 Ligapartien schoss Mill 47 Tore. Heute ist der Ex-Nationalspieler und Weltmeister Unternehmer und betreibt eine Fußballschule mit bundesweit 75 Standorten. © imago

Der brasilianische Nationalspieler Paulo César Fonseca do Nascimento , genannt Tinga , wurde durch seinen Einsatz für die Mannschaft schnell zu einem Publikumsliebling in Dortmund. Nach vier Jahren im Pott wechselte er in die Heimat, wo er bei Cruzeiro Belo Horizonte seine Karriere beendete. Seit Januar 2017 arbeitet er für den Klub als Manager. © imago

Martin Kree wechselte erst zum Ende seiner Profi-Laufbahn zu Borussia Dortmund. Nach insgesamt 401 Spielen in der Bundesliga war 1998 Schluss, auch wegen eines Streits mit Trainer Michael Skibbe. Heute ist Kree Geschäftsführer eines IT-Schulungszentrums in Holzwickede und Aufsichtsrats des VfL Bochum. © imago

Jan Koller: Mit 202 Zentimetern Körpergröße und der Schuhgröße 50 jagte Koller der gegnerischen Abwehr regelmäßig Angst ein: 59 Tore in 137 Bundesliga-Partien. Gegen die Bayern stand der Stürmer sogar mal im Tor. Heute lebt der Rekordtorjäger der tschechischen Nationalmannschaft in Frankreich und spielt gern bei Beach-Football-Turnieren mit. Seit 2014 ist er Trainer der C-Auswahl von AS Monaco. © imago

Lucas Barrios kam auch mit wenigen Torchancen aus: In 102 Spielen schoss er 49 Tore für den BVB. Nach Stationen in China und Russland kehrte der Torjäger zurück nach Südamerika und sorgte mit der paraguayischen Nationalmannschaft 2015 bei der Copa América für Furore. Heute spielt der 32-Jährige für den brasilianischen Erstligisten Grêmio Porto Alegre. © imago

Mohamed Zidan: Schon bei Mainz war der Stürmer Liebling von Trainer Jürgen Klopp. Es war „Kloppo“, der den Ägypter nach Dortmund holte. Zidan beendete seine Karriere im Jahr 2016. Heute ist Kopenhagen sein Lebensmittelpunkt. Dort lebt der Ex-Profi mit Freundin und Kind. Zidan investiert in Bauprojekte in Ägypten und sucht bei einer arabischsprachigen TV-Show nach Fußballtalenten, gemeinsam mit Ronaldinho. © imago

Thomas Häßler: Für Nationalspieler Thomas Häßler reichte es in Dortmund meist nur für die Ersatzbank, auf seiner Position spielte bereits Andreas Möller. Heute ist er Trainer beim Berliner Club Italia 80 - bereits in seiner ersten Saison schaffte Häßler den Aufstieg in die Landesliga. 2017 steckte der Weltmeister einige Wochen in Australien fest - im Dschungelcamp. © imago

Manuel Friedrich war für den BVB eine Notlösung. In der Saison 13/14 fielen die Innenverteidiger Mats Hummels und Neven Subotić wegen Verletzungen aus, also wurde Friedrich verpflichtet. Nach nur einer Saison und elf Spielen verließ der ehemalige Nationalspieler den BVB Richtung Indien. Für Friedrich kam eine Karriere als Trainer oder Manager nie infrage. Er wollte einen Neuanfang. Heute absolviert er eine dreijährige Ausbildung zum Diplom-Golflehrer beim GC Hubbelrath bei Düsseldorf. © imago

Wladimir But galt in den 1990er Jahren als ein großes Fußballtalent. Trainer Ottmar Hitzfeld nannte ihn gar „Rohdiamant“. Den Dortmundern gelang es jedoch nicht ihn zu „schleifen“. Nach sechs Jahren beim BVB und mäßigen Leistungen wechselte er zum SC Freiburg. Nach einigen glücklosen Jahren in der Bundesliga kehrte er zurück nach Russland. Heute ist er Sportdirektor bei seinem Heimatverein, dem Zweitligisten Tschernomorez Noworossijsk. © imago

Júlio César da Silva wechselte im gestandenen Alter von 29 Jahren von Juventus Turin zum BVB. Fünf Jahre lang bildete er einen Stützpfeiler in der Dortmunds Defensive. Mit dem Banner „Du kamst als Fremder und gingst als Freund – als Borusse“ verabschiedeten sich die Fans von ihrem Liebling. Heute lebt Júlio César in São Paulo. Im Rahmen eines Regierungsprogramms engagiert er sich für bessere Bildung von Kindern und sucht nach neuen Fußballtalenten. © imago

Murdo MacLeod war 1987 der erste Schotte im schwarz-gelben Trikot. Mit seiner hohen Einsatzbereitschaft spielte er sich schnell in die Herzen der Fans. Nur wegen der damals geltenden Ausländerklausel musste er den Verein 1991 verlassen. MacLeod versuchte sich in seiner Heimat als Trainer und ist schon seit Jahren Fußballexperte. Heute ist er Mitinhaber eines Taxiunternehmens und spielt regelmäßig Golf, am liebsten in Florida. © imago

Günter Kutowski: In 288 Bundesliga-Partien hat Günter „Kutte“ Kutowski für den BVB geackert. Mit dem Verein wurde der Abwehrmann Pokalsieger und zweifacher Meister. Heute arbeitet Kutowski als Spielervermittler und spielt in der Traditionsmannschaft der Borussen. © imago

Stéphane Chapuisat: Der Schweizer kam Anfang der 90er wie viele andere Neuzugänge von Juventus Turin. „Chappi“, wie ihn liebevoll die Fans nannten, schoss für die Dortmunder 102 Tore in 218 Bundesliga-Spielen und 16 Treffer in 44 Europacup-Spielen. Chapuisat ist heute Chefscout bei den Young Boys Bern und Stürmertrainer beim Schweizerischen Fußballverband. © imago