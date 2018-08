Hochspringer Eike Onnen nach frühem Aus: „Mein Körper wollte das heute nicht“

Er hatte mit einer Medaille geliebäugelt, „wenn die Knochen mitmachen“, wie Eike Onnen vorher gesagt hatte. Doch die Knochen wollten nicht. Der Hochspringer aus Hannover ist am Samstagabend - wie Schwester Imke am Tag zuvor – im Finale der Leichtathletik-EM früh ausgeschieden. Nachdem er die erste Einstiegshöhe vor 60.500 Zuschauern im vollen Olympiastadion noch im ersten Versuch übersprungen hatte, waren die 2,24 Meter zu hoch. Während Mateusz Przybylko aus Bielefeld zu einer ganz eigenen Hochsprung-Show ansetzte und überragend nach einem Sprung über 2,35 Meter Gold gewann, war für Onnen die EM nach einer halben Stunde beendet. Wie er das Finale erlebt hat, erzählt der 36-Jährige im Interview.

Eike Onnen, wie ist es Ihnen ergangen?

Es war einfach eine zu große Belastungsprobe für den Knöchel, der hat leider nicht so mitgespielt. Den habe ich mir Anfang der Saison gleich angeknickt, und das hat sich dann ein bisschen durch die Saison gezogen. Deswegen konnte ich auch schon bei der Deutschen Meisterschaft nicht springen. Aber das gehört eben mit dazu.

Der Abstand zur Latte hat bei Ihnen nicht gestimmt – weil das laute Publikum sie auch ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht hat? So war es ja ihrer Schwester Imke am Freitag ergangen.

Nein. Das Publikum motiviert mich eher, vor allem wenn die so hinter einem stehen in so einem vollen Stadion. Ich war nicht verkrampft, hatte Lust zu springen. Ich glaube es lag leider am Knöchel.

Dann sind Sie schon mit einem schlechten Gefühl ins Finale gegangen?

Ich habe schon beim Einspringen gemerkt, dass der Knöchel weh tut, dachte nur: „Oh, muss das jetzt sein…“ Wenn man das so durch die Saison schleppt, ist man irgendwann genervt. So ging mir das heute. Das ist dann halt im Hinterkopf. Da macht man die letzten Schritte nicht so zielstrebig. Mein Körper wollte das heute offensichtlich nicht und das Unterbewusstsein hat sich da ein bisschen gesträubt.

Ihre Schwester Imke ist mit einem Lächeln ausgeschieden. Können Sie dem Abend noch etwas Positives abgewinnen?

Es war sehr, sehr positiv, hier mit meiner Schwester im Finale gewesen zu sein. Die hat das am Freitag total genossen, das weiß ich und habe ich im Fernsehen gesehen. Wir bleiben noch bis Montag zusammen in Berlin. Eigentlich war es ja eine gute EM. Auch für mich. Das muss man auch mal sagen, nachdem ich zuletzt gar nicht starten konnte. Und dann hier mit Imke zusammen im EM-Finale, das war schon cool.