Bericht nach Hoeneß-Ärger: Deshalb hörte Paul Breitner wirklich beim FC Bayern auf!

Der Wirbel um die Personalie Paul Breitner hört einfach nicht auf. Erst kritisierte die Bayern-Legende die Führungs des Vereins um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, dann wurde er von der Ehrentribüne des deutschen Rekordmeisters verbannt. Anschließend mussten sich Hoeneß und Rummenigge dafür heftige Kritik der eigenen Fans gefallen lassen.

Dann legte Hoeneß am Sonntag auf einem Fanklub-Treffen noch einmal nach: "Paul Breitner ist nicht Opfer, sondern Täter. Paul Breitner hat in den letzten acht Jahren zwei Millionen Euro an Honorar bekommen für 15 bis 20 Vorträge bei Sponsoren. Er hat Anfang 2017 diesen Vertrag nach einer Auseinandersetzung mit Karl-Heinz Rummenigge, wo es auch um Presseauftritte ging, hingeschmissen." Doch worum ging es dabei genau?