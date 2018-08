Hoeneß schließt Transfers des FC Bayern aus: "Wir machen nichts mehr"

Weil auch Serge Gnabry noch nicht fit ist, sind die Oldies Franck Ribéry (35) und Arjen Robben (34) die einzigen Außenbahnspieler, die Trainer Niko Kovac zur Verfügung stehen. "Wir verpflichten doch keinen Spieler für drei Monate", sagte Hoeneß am Rande der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens an Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger, der am Dienstagabend sein Abschiedsspiel in München bekommt.