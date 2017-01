Hoeneß fordert Deutsch-Pflicht in der Bayern-Kabine!

Uli Hoeneß fordert, dass sich neue Stars besser integrieren!

Deshalb ist der Bayern-Präsident für eine Deutsch-Pflicht in der Bayern-Kabine. „Es muss wieder Deutsch gesprochen werden, die Sprache ist ein Bindeglied. Ansonsten gibt es Grüppchen“, sagte Hoeneß in einem Interview mit der Sport Bild. Beim deutschen Rekordmeister spielen aktuell Akteure aus zehn verschiedenen Nationen. Mit der Kommunikation untereinander ist Hoeneß unzufrieden. Er erklärt: "Bei Franck Ribéry war es dasselbe: Er hat den FC Bayern zunächst auch nur als Durchgangsstaion gesehen. Dann irgendwann hat er gemerkt, was er am FC Bayern hat, und Deutsch gelernt. Das ist der Weg. Sonst kann man sich auf Dauer nicht richtig bei uns integrieren."