Hoeneß-Machtwort: FC Bayern zieht sich laut "Bild" aus eSports zurück

Millionen-Etat für eSports geplant

Rund fünf Millionen Euro sollten der Abteilung so zur Verfügung gestellt werden, um die Szene in FIFA 18, League of Legends, Dota 2 und Fortnite aufzumischen. Damit wäre der Rekordmeister unter den deutschen Fußball-Klubs auf Anhieb zum Vorreiter aufgestiegen. Bislang hat diese Rolle Schalke 04 inne, das sowohl bei FIFA 18 als auch in der EU LCS, der europäischen League-of-Legends-Liga, an den Start geht. Zahlreiche weitere Bundesligisten, darunter RB Leipzig, der VfL Wolfsburg oder Hertha BSC, haben professionelle FIFA-Spieler unter Vertrag.