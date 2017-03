Hoffen auf eine Chance: RB Leipzigs Werner ist bereit für Dortmund

Leipzig. Der eine kommt, der andere geht. RB-Sprinter Timo Werner steht am Mittwoch in Dortmund gegen England vor seinem ersten Länderspiel. Lukas Podolski wird das letzte Mal das Nationaltrikot tragen und darf sich als besondere Ehre die Kapitänsbinde überstreifen.

Werner will alles für einen Einsatz tun und sich im Training bei Bundestrainer Jogi Löw anbieten. Der Coach weiß ganz genau um die Stärken des Leipzigers. „Ich verfolge ihn schon länger. Er ist ein ganz junger Spieler, der sich bei Leipzig gut entwickelt“, sagte Löw und lobte speziell Werners Dynamik und Torabschluss. Werner ist neben dem für Neuer nachnominierten Torwart Kevin Trapp der einzige Akteur in Löws Aufgebot, der noch kein Länderspiel bestritten hat.

Der schnelle Offensivspieler würde als erster deutscher Nationalspieler in die Geschichte der RB-Chronik eingehen. Werner weiß, bei wem er sich bedanken muss. „Ich bin mit der Mannschaft mitgewachsen, deswegen gehen auch 90 Prozent meines Danks an sie“, so der Stürmer. Ohne die Pässe seiner Mitspieler hätte er es nicht geschafft“, so Werner.

Die Daumen drückt auch zu Hause sein Trainer Ralph Hasenhüttl. „Wenn er spielt, freue ich mich“, so der Coach. Er hoffe, dass Werner seine Chance erhalte.