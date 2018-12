Hoffenheim-Boss Peter Hofmann attackiert BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke

„Herr Watzke, Sie haben gesagt, Sie bekommen einen Brechreiz beim Gedanken an die mintfarbenen Bayern-Trikots“, sagte Hofmann am Montagabend unter großem Applaus in einem Hotel in Wiesloch. „Was passiert dann in Ihrem Körper, wenn Sie die wiederholten Anfeindungen gegen Dietmar Hopp in unserem Stadion sehen?“