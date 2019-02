Hoffenheim ist "gut präpariert": 96-Hoffnungsträger Wimmer und Jonathas?

Hoffenheim legte beim 3:3 in Dortmund zuletzt eine furiose Aufholjagd hin mit drei Toren in 15 Minuten. Für Trainer Julian Nagelsmann war das der Beweis, „wie intensiv“ die Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer sei, „platonisch gesehen natürlich“, wie er launig betonte. Nach dem 1:1 gegen Düsseldorf, als Nadiem Amiri sich über seine Auswechslung beschwert hatte, wirkte das noch etwas anders.

Hannover 96 tritt am Samstag zum zehnten Mal bei der TSG Hoffenheim an. Bislang gelang den Roten noch kein einziger Sieg in Sinsheim (zwei Remis, sieben Niederlagen). ©

Bei 96 sind die Personalsorgen nicht kleiner. Richten sollen es nun die Spieler, die die Erwartungen bislang nicht erfüllt haben. Der Österreicher Kevin Wimmer zum Beispiel, der sich als erster Akpoguma-Ersatz im Abwehrzentrum aufdrängt und über den Doll am Donnerstag sagte: „Ich habe mit ihm ein langes Gespräch geführt. Er ist ein richtig guter, fokussierter Junge, der hier noch viel vorhat in Hannover.“

Doll will mit "Uffe sprechen"

Die Hoffnung, dass solche Spieler doch noch verspätet einschlagen: Viel mehr bleibt Hannover 96 im Abstiegskampf nicht. Sogar den Dänen Uffe Bech will Doll möglicherweise reaktivieren. Der Offensivspieler wurde zuletzt an die SpVgg Greuther Fürth und den dänischen Club Bröndby IF ausgeliehen, seit seiner Rückkehr im Januar spielt er in der zweiten Mannschaft der 96er in der Regionalliga. „Ich habe vor, mit Uffe zu sprechen“, sagte Doll. „Mal hören, was da vorher vorgefallen ist. Und mal schauen, wie wir damit umgehen.“