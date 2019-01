Es ist ein bekanntes Bild: Bundesligaprofis zeigen sich seit langem in Werbespots, um ihr Image in der breiten Öffentlichkeit zu stärken. Seit dem Beginn der Social-Media-Ära nutzen sie auch die Plattformen Facebook, Instagram & Co., um sich zu inszenieren. Dabei posten sie Fotos vom Training oder Videos aus dem Urlaub und werben für Produkte von Großkonzernen. Julian Nagelsmann ist dies ein Dorn im Auge, da eine derartige Form der Eigendarstellung aus Sicht des Trainers der TSG Hoffenheim mittlerweile überhand nimmt.

Nagelsmann von Entwicklung im Profifußball genervt

Nagelsmann hat in einem Interview mit der Zeitungen „Heilbronner Stimme“, „Mannheimer Morgen“ und „Rhein-Neckar-Zeitung“ die Mentalität der aktuellen Generation der Fußballprofis kritisiert. „Es geht mehr und mehr um die Eigenvermarktung. Es ist scheinbar eine Entwicklung, die das "Ich" immer mehr in den Vordergrund schiebt“, sagte der Coach des Bundesligisten.

Damit teilt Nagelsmann in gewisser Weise die Meinung von Jan Rosenthal. Der ehemalige Bundesligaspieler (unter anderem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt) hatte vor einigen Tagen im Interview mit dem SPORTBUZZER kritisiert, dass der Fokus immer weniger auf dem Teamgedanken liege - und er auch deshalb seine Karriere im vergangenen Sommer beendet hat. "Mich haben viele Dinge zunehmend genervt: Der Egoismus in dem Geschäft – es geht in vielen Vereinen vorrangig um Macht, Status und nicht um die Sache an sich, also das, was dem Mannschaftserfolg dient. Und das auf allen Ebenen", sagte Rosenthal.